«مطروح» تنظم المعرض السابع لبيع منتجات المشروعات الصغيرة

تستعد محافظة مطروح لتنظيم المعرض السابع لبيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية وأصحاب المشروعات الصغيرة والسيدات المعيلات تحت إشراف الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، 5 شهر مارس القادم بالنادي الأجتماعى.

يأتي ذلك تشجيعاً من المحافظة للشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة، ولتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تنظيم المعرض السابع لبيع المنتجات تشجيعاً من المحافظة للشباب والسيدات المعيلات وأصحاب الحرف اليدوية بالمحافظة لعرض وبيع منتجاتهم دون تحملهم أى أعباء مالية مع تحقيق عائد ربح مناسب لهم وفتح منافذ تسويقية لتسهيل وصول منتجاتهم للمواطنين بأسعار مناسبة للجميع.

المعرض السابع لبيع منتجات الشباب يبدأ 5 مارس المقبل

وأضاف شعيب المعرض السابع تحت إشراف الدكتور دينا عثمان نائب محافظ مطروح وذلك في الفترة من 5 مارس حتي 7 مارس 2019 م بالنادي الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المعرض تنظمه الإدارة العامة للسياحة بالمحافظة خلال شهر مارس بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيد الأم واليوم العالمي للمرأة.

ومن جانبها أكدت صباح توفيق مدير الادارة العامة للسياحة والمصايف أنه على مَن يرغب في الاشتراك بمعرض بيع منتجات الشباب والجمعيات الأهلية، التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة .

وأشارت إلى أن هذا المعرض يعد السابع الذى تنظمه المحافظة لفتح منافذ تسويقية لمنتجات الشباب والمرأة المعيلة والجمعيات الأهلية وطلبة المدارس وتشجيعهم دون تحمل العارضين أى أعباء مادية تيسيرًا عليهم، وأن المعارض السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وإقبالًا كبيرًا من المواطنين على المعرض نظرًا لانخفاض الأسعار مع تحقيق استفادة مالية للعارضين.