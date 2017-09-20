مطروح تنظم احتفالا بالعام الهجرى الجديد

معتز محمودنظمت مديرية أوقاف مطروح عقب صلاة العشاء، اليوم الأربعاء، احتفالية بالعام الهجرى الجديد بمسجد التنعيم، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس علاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح ومحمد جابر رئيس مدينة مرس

معتز محمود

نظمت مديرية أوقاف مطروح عقب صلاة العشاء، اليوم الأربعاء، احتفالية بالعام الهجرى الجديد بمسجد التنعيم، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، وبحضور المهندس علاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، والشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، والشيخ عبدالكريم ضيف رئيس مجلس العمد، والمشايخ وعدد من رجال الأوقاف ومديرى المديريات والإدارات بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها كلمة الشيخ محمد يونس مدير عام أوقاف مطروح التى أكد فيها على فضل الهجرة النبوية الشريفة ومعناها وهدفها، وكيف كانت، وما تم من المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، فالحب والمودة الصادقة بينهم في مجتمع المدينة قامت عليها دولة إسلامية قوية؛ لأنهم كانوا يفعلون كل شيء لله، مع التأكيد على أن الهجرة رسالة تأكيد للبشرية أن الله هو المعز والمذل، وكيف حول المهاجرين المستضعفين إلى دولة قوية.

وأوضح مدير عام أوقاف مطروح كيف تكون الهجرة الحالية بأن نهاجر إلى الله بالابتعاد عن المعاصى والالتزام بتعاليم ديننا الحنيف، والدعوة للتضحية من أجل الطاعة مع عدم اليأس، والأخذ بالأسباب، مبينا فضل الإيثار والإيمان الصادق، وأن العمل على بناء الإنسان في كافة الجوانب بناء قوى راسخ هو ما يصنع الأمم ويواجه التحديات فحب الوطن من الإيمان.

واختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية حول الهجرة للشيخ محمود الديب.