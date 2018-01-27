مطروح تنتهي من تنفيذ مشروعات الربع الثاني من الخطة الاستثمارية

معتز محمودأكد محمد السيد مدير عام التخطيط بالمحافظة بأن جهود محافظ مطروح متواصلة ومستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية "تمويل حكومي" كأول محافظة على مستوى الجمهورية تنتهي من الربع الأول والثاني من مشروعات الخطة الاستثمارية في 31/ 12 /2017 بمبلغ 40.7 مليون جنيه.وأضاف مدير عام التخطيط

معتز محمود



أكد محمد السيد مدير عام التخطيط بالمحافظة بأن جهود محافظ مطروح متواصلة ومستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية “تمويل حكومي” كأول محافظة على مستوى الجمهورية تنتهي من الربع الأول والثاني من مشروعات الخطة الاستثمارية في 31/ 12 /2017 بمبلغ 40.7 مليون جنيه.

وأضاف مدير عام التخطيط والمتابعة أن إجمالى الدعم الحكومى لمطروح بالخطة 76 مليون جنيه، وتم تنفيذ مشروعات بمبلغ 40.7 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 53% حتى الآن.

ومن جانبه، أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أنه يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية كمشروعات للرصف ومياه الشرب والكهرباء بمدن المحافظة، والتي تسهم في الارتقاء بكل المرافق الخدمية التي تعمل على خدمة المواطن المطروحي.

وشدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من كل الاعمال الجارية بمدينة مرسى مطروح قبل موسم الصيف استعدادًا لاستقبال زوار المحافظة.

وأضاف محافظ مطروح بان الخطة الاستثمارية 2017 /2018 وصلت لمليار و100 مليون جنيه حتى الآن، ليعكس مدى اهتمام ونظرة الدولة المستقبلية للمحافظة لرفع كفاءة والارتقاء بالنبية التحتية بالمحافظة.