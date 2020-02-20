مطروح تناقش معوقات إقامة المشروعات السياحية على خط الساحل الشمالي

تسعى الجهات المعنية وقيادات محافظة مطروح لإزالة أى عقبات في طريق إقامة المشروعات السياحية على خط الساحل الشمالي من أجل دفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة، للدفع بالاستثمار قدما مع الاهتمام الذى توليه الدولة بتلك المنطقة نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية واستثمارية كبيرة.

وفى هذا السياق عقد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة اجتماعا برئاسته وحضور جميع الجهات التنفيذية المعنية لمناقشة الطلبات المقدمة لإقامة عدد المشروعات السياحية على خط الساحل الشمالي بالمحافظة .

وأكد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح على ضرورة التنسيق التام بين جميع الجهات المعنية وتذليل جميع المعوقات للدفع بالاستثمار قدما مع الاهتمام الذى توليه الدولة بتلك المنطقة نظراً لما تتمتع به من مقومات سياحية واستثمارية كبيرة.

وأشار إلى أن محافظ مطروح وجه بتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات لجميع المستثمرين الجادين، لعمل مشاريع تنموية وخدمية واستثمارية وسياحية تخدم أبناء المحافظة وتعود بالنفع على المواطن والدولة معا .

وجاء هذا الاجتماع بناء على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بسرعة مناقشة الطلبات المقدمة لإقامة عدد من المشروعات السياحية على خط الساحل الشمالي والعمل على إزالة أى معوقات لدفع عجلة التنمية السياحية بالمحافظة .

كما عقد المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة اجتماعا آخر لمتابعة سير الأعمال التنفيذية لإنشاء عدد 2 كوبرى بمدينة الحمام مع بدء نقل كافة شبكات المرافق والبنيه التحتية أسفل الكوبرى بحضور جميع الجهات المعنية .

وشدد السكرتير العام فى بداية الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات من تخطيط وكهرباء ومياه وغاز وخلافه لسرعة نقل كافة المرافق أسفل الكوبرى .

محافظ مطروح وجه بتذليل أية معوقات للإسراع في نقل المرافق واستكمال أعمال تنفيذ الكوبري

وأشار السكرتير العام إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وجه بتذليل أية معوقات للإسراع في نقل المرافق واستكمال أعمال تنفيذ الكوبري للانتهاء منه فى أقرب وقت ، للتيسير على المواطنين والسيارات وتوفير الأمان في العبور بين قبلي وبحري مدينة الحمام .