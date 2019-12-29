مطروح تناقش الخطة الاستثمارية الجديدة

وجه محافظ مطروح بضرورة الإسراع فى انهاء خطة العام المالى الحالى 2019/2010 وفق الضواط والشروط المتفق عليها .

ناقشت مطروح الخطة الاستثمارية الجديدة 2020/2021 بهدف مراعاة تنفيذ المشروعات بما يحقق العدالة ويخدم أكبر عدد من المواطنين وعدم الازدواجية فى طرح الخطط .

مطروح تبحث إنهاء خطة العام المالي الحالي

وعقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اجتماعا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة 2020/2021 بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام واللواء محمد انيس السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات المعنية .

ووجه المحافظ بضرورة الإسراع فى إنهاء خطة العام المالى الحالى 2019/2010 وفق الضواط والشروط المتفق عليها، والعمل على الخروج بخطة متكاملة تخدم أكبر عدد من السكان.

محافظ مطروح توجه بإنهاء المشروعات المفتوحة

كما وجه بأولوية إنهاء المشروعات المفتوحة والأقرب إلى الانتهاء خاصة المشروعات التى تخدم المواطنين ومراعاة البعد المكانى والسكانى بما يحقق العدالة فى توزيع الخدمات الضرورية وتوفير حياة كريمة للمواطنين .

وجه بضرورة توضيح الأثر الاجتماعى والاقتصادى لتلك المشروعات ومتابعة تنفيذها والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ، وكذلك كافة المعوقات مع محاسبة أى تقصير.

توجيه بأعلى جودة في التنفيذ بأقل تكلفة

ووجه بمتابعة المشروعات بما يضمن أعلى جودة فى التنفيذ بأقل تكلفة، وعدم الإزدواجية فى الخطة سواء بتمويل من الموارد الذاتية أو التمويل الحكومى، وتحديد الأولويات والمقايسات التقديرية ودراسة الجدوى حتى يمكن توفير الاعتمادات المالية اللازمة للموافقة عليها .