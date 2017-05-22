مطروح تكثف حملات إزالة التعديات على خطوط المياه وترعة الحمام

الحملات تأتى قبيل بدء موسم الاصطياف وزيادة استهلاك المياه معتز محمود تستعد محافظة مطروح حاليًّا للبدء فى تكثيف حملات لإزالة التعديات على خطوط المياه والتعديات على ترعة الحمام خلال الفترة المقبلة. تأتى تلك الحملات المرتقبة بالتزامن مع قرب فصل الصيف، والذى يزيد فيه اس

الحملات تأتى قبيل بدء موسم الاصطياف وزيادة استهلاك المياه





معتز محمود



تستعد محافظة مطروح حاليًّا للبدء فى تكثيف حملات لإزالة التعديات على خطوط المياه والتعديات على ترعة الحمام خلال الفترة المقبلة.

تأتى تلك الحملات المرتقبة بالتزامن مع قرب فصل الصيف، والذى يزيد فيه استهلاك المحافظة من المياه نتيجة توجه أعداد كبيرة من المصطافين إليها طوال موسم الصيف.

ومن المقرر أن يقود تلك الحملات رؤساء المدن التى تقع فى نطاقها التعديات وشركة مياه الشرب والأجهزة الأمنية لضبط أصحاب الأراضي الزراعية المتعدّين على خطوط المياه.

وتعد ترعة الحمام أحد الأهداف المهمة التى من المقرر أن تشملها أعمال الحملات المرتقبة، خاصة بعد أن قامت وزارة الرى بتنفيذ أعمال لتطهير المجرى المائي لها نهاية الشهر الماضى.

يُشار إلى أن انخفاض منسوب المياه بترعة الحمام لحد معين قد يؤدى لتوقف العمل معه بمحطة مياه جنوب العلمين بشكل متكرر يوميًّا، لذلك تبرز أهمية إزالة التعديات عليها.

وخلال القيام بأعمال التطهير مؤخرًا توقفت محطة مياه جنوب العلمين عن العمل، لحين إنهاء كل الأعمال بالترعة، وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح فى حينه اعتمادها على محطة تحلية مياه البحر بالرميلة لتوفير احتياجات بعض المواطنين بالمنطقة، لحين الانتهاء من أعمال التطهير وعودة المعدلات الطبيعية للمياه بالترعة وتشغيل محطة جنوب العلمين.





فى سياق متصل حذر محافظ مطروح علاء أبو زيد رؤساء القرى بأنه سيتم عزل رؤساء القرى المقصِّرين في العمل الذين يثبت عليهم عدم الإبلاغ عن حالات التعدي على خطوط المياه في نطاق قراهم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه رئيس القرية المقصِّر.

كما أصدر محافظ مطروح قرارًا للأجهزة الأمنية ورؤساء المدن وشركة مياه الشرب بضبط جميع السيارات التي تقوم ببيع مياه الشرب التي لا تتبع شركة مياه الشرب، وذلك لمخالفة القانون بعدم بيع مياه الشرب إلا الجهة المسئولية وهي شركة مياه الشرب.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر وتعاون كل الجهات المعنية بإزالة التعديات على مصادر مياه الشرب الرئيسية بالمحافظة مع استمرارها ومتابعتها، من خلال دوريات متابعة على ترعة الحمام واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وسحب أي ماكينات ومُعدات ري غير ملتزمة بمواعيد الرى التى تم تحديدها، وكذلك تعقُّب أى تعديات على خطوط المياه والتأكد من الإزالة وعدم عودة التعدي مرة أخرى.