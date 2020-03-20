مطروح تكثف الجهود لتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا (صور)

أعمال الرش تمت من خلال عدد من شباب المحافظة المتطوعين فى خدمة المجتمع

نفذت عدة جهات فى محافظة مطروح حملات تطهير ووقاية لبعض المنشاءات والجهات الحكومية، مع تكثيف الجهود الأخرى فى مجال التوعية بمخاطر فيروس كورنا المستجد والوقاية منه.

واستكملت مديرية الطب البيطرى بمطروح إجراءات رش وتطهير عدد من المبانى الحكومية من ديوان عام المحافظة ومديرية الأمن واقسام الشرطة والمدارس ومقرات المديريات والهيئات المختلفة بالمحافظة.

كما قامت مجالس مدن المحافظة بتكثيف جهود النظافة بعدد من المناطق حفاظا على النظافة العامة ، كما قامت مديرية الصحة بحملات التوعية والاستعداد لاى طوارئ و تطهير وتعقيم للمستشفيات.

ويأتى ذلك مع توجيه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود التوعية والإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد مع التأكيد على النظافة العامة بجميع المنشآت.



وأوضح الدكتور محمد المصرى مدير مديرية الطب البيطرى بمطروح أنه تم رش ديوان عام المحافظة من خلال المواد المطهرة وباستخدام مواتير محمولة على الظهر للرش .

وأضاف أن أعمال الرش تمت من خلال عدد من شباب المحافظة المتطوعين فى خدمة المجتمع المحلى وحملة المكافحة والتطهير للوقاية من فيروس الكورونا المستجد.

وفى سياق متصل اجتمع محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح بكل من مديرى مديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى ومجلس مدينة مرسى مطروح والتفتيش المالى والإدارى مع الاتصال برؤساء مراكز ومدن ورؤساء القرى بالمحافظة لمتابعة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس الكورونا المستجد.

التشديد على تكثيف حملات التوعية من خلال مديريات الصحة والأوقاف وإذاعة مطروح

فقد تم التشديد على تكثيف حملات التوعية من خلال مديريات الصحة والأوقاف وإذاعة مطروح وكل الجهات الحكومية، وكذلك ضرورة الالتزام بالإجراءات التى وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، والتأكيد على النظافة العامة والشخصية واستخدام الأدوات الشخصية فقط.

وتم التأكيد على الرصد والمتابعة من الجهات المختصة للرد على كافة الشائعات ونفيها فى حينها، والاطمئنان على حالة الأسواق وتوافر المخزون من السلع ومنع أى محاولات للاستغلال أو التلاعب، وتكثيف أعمال رش مبيدات التطهير كالكلور وغيرها فى جميع الأماكن العامة والحكومية والمستشفيات والمنشآت لصحية ووسائل المواصلات والمساجد والكنائس والمدراس والمذابح والسلخانات وغيرها بجميع أنحاء المحافظة بنسب الرش والتطهير التى وضعتها الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بنسبة خلط 1 لتر كلور 5% على 9 لتر مياه.

وأشار أبو غنيمة إلى أهمية المشاركة المجتمعية من خلال فتح باب التطوع للشباب والاستعانة بهم للمشاركة فى أعمال الرش، مع توافر مواتير الرش بمديرتى الطب البيطرى والزراعة وتدريبهم وتأهيلهم.

وفى السياق ذاته التقت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح بفريق الهلال الأحمر بمطروح لبدء مبادره مواجهة كورونا.

وعقد نائب محافظ مطروح اجتماعا تمهيديا مع جمعية الهلال الأحمر المصرى بمطروح، لتوزعيهم كمجموعات عمل وتدريب للشباب المتطوع للوقاية والتعامل مع فيروس كورونا المستجد والإشراف على فرق الشباب المتطوع المشارك فى المبادرة، مع تقديم كافة التيسيرات من معدات وأدوات وملصقات للتوعية وغيرها بنطاق مدن المحافظة الثمانية.

وفى قطاع الأوقاف تم التأكيد على دور التوعية وإرشاد المواطنين لكيفية التعامل عند وقوع الأزمات والتنبيه بالتشديد على نظافة المساجد وبالخصوص بدورات المياه والفرش، وتعليق العمل بالأنشطة ذات التجمعات بالمساجد، وقصر خطبة الجمعة علي خمسة عشر دقيقة، وقصر مدة الإقامه علي خمس دقائق في صلاة المغرب وعشر دقائف في باقي الصلوات والتنبيه علي الرواد والجمهور بالمساجد بعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة.



