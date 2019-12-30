مطروح تقرر دعم منطقة الكليو 4 بمحول كهرباء وتنهي أزمة التيار عند تجمع سمالوس

من المقرر أن يتم انقطاع الكهرباء الثلاثاء عن مركز النجيلة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً بسبب بعض أعمال الصيانة

كشفت مصادر بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمحافظة مطروح عن تقدم سكان من أهالى تجمع سمالوس فى جنوب منطقة الفردية التابعة لقرية الزيتون مركز الضبعة بشكاوى من التيار الكهربائى.

مطروح تلقت شكوى من سكان تجمع سمالوس بالتضرر من انقطاع التيار الكهربائي قبل أن تتدخل بحل عاجل

وأضافت المصادر أن الشكاوى تتعلق من تضرر السكان من تكرار انقطاع التيار الكهربائي عن التجمعات بسمالوس 1 ، 2 ، 3 مما يتسبب فى أضرار كبيرة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم على الفور تم التواصل مع مسئولى شركة الكهرباء ومجلس مدينة الضبعة واللذين أكدوا على أنه تم التعامل مع الشكوى وتم إصلاح عطل المحول وتم إنهاء أسباب الشكوى.

وكشفت المصادر بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة عن وجود شكوى مماثلة قبل أيام من سكان بمنطقة الكيلو ٤ شارع بعد مدرسة التجارى بمركز مدينة مرسى مطروح والخاصه بالتنقطاع المتكرر للكهرباء .

وأوضحت المصادر أنه تم التواصل مع مسؤولى شركة الكهرباء وتم عرض الشكوى وتم الإفادة بأنه جارٍ حاليا تدعيم المنطقة بمحول جديد.

وأكدت أنه سيتم عمل تقسيم أحمال فور الانتهاء من تركيب المحول الجديد

الكهرباء تنقطع الثلاثاء في مركز النجيلة

وفى سياق متصل من المقرر أن يتم انقطاع الكهرباء الثلاثاء عن مركز النجيلة من التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشر ظهراً بسبب بعض أعمال الصيانة.