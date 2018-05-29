مطروح تقدم مساعدات زواج بقيمة 70 ألف جنيه

معتز محمود

وسط ابتهالات واناشيد وتواشيح فرقة ياسين التهامي كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالخيمة الرمضانية بمدينة مرسي مطروح الأمهات المثاليات.

حضر الخمية السيد الإمام سكرتير عام المحافظة والمهندس علاء عبد الشكور سكرتير عام المحافظة، وأحمد خير الله مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبيه بالمحافظة.



بدأ الاحتفال ببعض الأناشيد والتواشيح للشيخ ياسين التهامي بالخيمة الرمضانية التي تستضفيها الخيمة للعام الثاني علي التوالي وسط تفاعل الحضور بالاناشيد والتواشيح لسيد الخلق محمد نبي الله



وعقب الحفل قام محافظ مطروح بتكريم 9 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ، والذى تم اختيارهن فى عيد الام





وأكد الأستاذ احمد خير الله مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح بأن اختيار الأمهات المثاليات هذا العام تم اختيارهن طبقا للضوابط المنظمة والمعمول بها بوزارة الشئون الاجتماعية على مستوى الجمهورية وبعد التعرف على قصص الكفاح لكل منهن لضمان أحقيتهن باللقب



واستمع الحضور بالخيمة الرمضانية لكلمة اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح الذي قدم التهنئة للامهات المثاليات، و مؤكدا ان هذا التكريم ياتى كنوعا من العرفان بالجميل لهن لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع من ضرب اروع الامثلة للعطاء والتضحية ونكران الذات



كما دعا الحضور لتقديم كل التحية الاجلال والتقدير لكل ام شهيد عانت من فقد أبنها الذي ضحي بروحه ودمه من أجل الوطن



فى نهاية الاحتفال قدم محافظ مطروح مساعدات زواج لــ 7 أسر بواقع 10 الف لكل أسرة باجمالي 70 الف جنيه كمساعدة للزواج للاسر الاكثر فقرا مساهمة من المحافظة



ووجه أبو زيد الشكر والتقديم لجمعية الاورمان التي قدمت مساعدات الزواج بالإضافة إلى المزيد من المساعدات العينية موجها الشكر لكل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تقديم مساعدات للمحتاجين الاكثر فقراً

معتز محمود

وسط ابتهالات واناشيد وتواشيح فرقة ياسين التهامي كرم اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بالخيمة الرمضانية بمدينة مرسي مطروح الأمهات المثاليات بحضور السيد الامام سكرتير عام المحافظة والمهندس علاء عبد الشكور سكرتير عام المحافظة واحمد خير الله مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبيه بالمحافظة

بدأ الاحتفال ببعض الاناشيد والتواشيح للشيخ ياسين التهامي بالخيمة الرمضانية التي تستضفيها الخيمة للعام الثاني علي التوالي وسط تفاعل الحضور بالاناشيد والتواشيح لسيد الخلق محمد نبي الله

وعقب الحفل قام محافظ مطروح بتكريم 9 أمهات مثاليات على مستوى المحافظة ومنحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية ، والذى تم اختيارهن فى عيد الام

وأكد الأستاذ احمد خير الله مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح بأن اختيار الأمهات المثاليات هذا العام تم اختيارهن طبقا للضوابط المنظمة والمعمول بها بوزارة الشئون الاجتماعية على مستوى الجمهورية وبعد التعرف على قصص الكفاح لكل منهن لضمان أحقيتهن باللقب

ثم استمع الحضور بالخيمة الرمضانية لكلمة اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح الذي قدم التهنئة للامهات المثاليات، و مؤكدا ان هذا التكريم ياتى كنوعا من العرفان بالجميل لهن لما قدمنه لأسرهن وللمجتمع من ضرب اروع الامثلة للعطاء والتضحية ونكران الذات

كما دعا الحضور لتقديم كل التحية الاجلال والتقدير لكل ام شهيد عانت من فقد أبنها الذي ضحي بروحه ودمه من أجل الوطن

فى نهاية الاحتفال قدم محافظ مطروح مساعدات زواج لــ 7 أسر بواقع 10 الف لكل أسرة باجمالي 70 الف جنيه كمساعدة للزواج للاسر الاكثر فقرا مساهمة من المحافظة

و وجه أبو زيد الشكر والتقديم لجمعية الاورمان التي قدمت مساعدات الزواج بالاضافة الي المزيد من المساعدات العينية موجها الشكر لكل منظمات المجتمع المدني التي تساهم في تقديم مساعدات للمحتاجين الاكثر فقراً