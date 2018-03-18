مطروح تفعل منظومة GFMIS للسداد الإلكتروني

معتز محمود



بدأت محافظة مطروح فى تفعيل منظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الإلكتروني بالوحدة الحسابية بديوان عام محافظة مطروح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك موارد الدولة والتدفقات النقدية .







قام الاستاذ السيد الامام سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بتفعيل منظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الالكتروني بالوحدة الحسابية بديوان عام محافظة مطروح التي تهدف إلى ترشيد استهلاك موارد الدولة والتدفقات النقدية، بحضور الاستاذ خالد أبو زيد مدير عام إدارة الحسابات والاستاذ عمر مجاور مدير عام الشئون المالية والادارية بالمحافظة





وأوضح مدير عام الحسابات أنه تم ربط الوحدة الحسابية بالديوان العام علي منظومة GFMIS الخاصة بالدورة المستندية والسداد الالكتروني علي مستوي الجمهورية عن طريق وزارة المالية وذلك لسرعة اتخاذ القرارات والبيانات المطلوبة علي مستوي الدولة .



ومن جانبه أكد السكرتير العام بان المحافظة نظمت ورشة عمل للتوعية بمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS تحت رعاية الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية واللواءعلاء أبو زيد محافظ مطروح بحضور رؤساء المدن والعاملين بالوحدات الحسابية بالمحافظة





ولفت الى أن ورشة العمل استهدفت توضيح منظومة الدفع الإلكترونى التى يتم تطبيقها على مستوى العالم ، مع دعم رؤية وجهود الدولة فى التعامل معها وتحقيق الانضباط المالى بأقصى عائد مع رفع كفاءة الانفاق العام والقضاء على المشكلات المالية والفساد المالى





ونقل السكرتير العام تحيات محافظ مطروح لأعضاء منظومة GFMIS والتي تعد احدث الانظمة الالكترونية وأهمها خلال الفترة القادمة للدولة وهو نظام الكترونى يربط كافة اجهزة الحكومة ويشمل كافة وظائف العمليات المالية والمحاسبية ويساعد على ضبط وحساب ودمج كافة العمليات المالية الحكومية ابتداء باعداد الموازنة وانتهاء بتنفيذها ورفع التقارير حول استخدام الموارد .





وأشار إلى أنه يتمني مواصلة بذل المزيد من الجهد للعاملين بمحافظة مطروح حتي نرتقي بمستوي العمل كمنظومة واحدة تعكس مدي انضباط و التزام العاملين بالجهاز الاداري للدولة والعمل علي احدث النظم العالمية في قطاع المعلومات المالية الحكومية



