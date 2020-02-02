مطروح تعمل على تحديد جهات الولاية لمئات الأفدنة بحري ترعة الشيخ زايد بالحمام

تسعى محافظة مطروح لحصر المتأخرات المستحقة للمحافظة ومتابعة التحصيل وإزالة أي معوقات، مع البت في التظلمات للمتعثرين واتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة مع المتعثرين غير الراغبين فى السداد، وتحديد جهات الولاية لمئات الأفدنة بحري ترعة الشيخ زايد بمركز الحمام.

تشكيل لجنة لمعاينة وتحديد ولاية الأفدنة بحري ترعة الشيخ زايد بالحمام

وقرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة وعضوية رئيس مدينة الحمام ومدير عام الزراعة ومدير عام حماية أملاك الدولة ومديري الإدارة الزراعية والأملاك بالحمام.

وذلك للانتقال على الطبيعة لمعاينة 3200 فدان بحري ترعة الشيخ زايد بمركز الحمام والوقوف على جهات الولاية لها وعرض تقريراً فنياً وافيا بنتائج أعمالها في ضوء الضوابط واللوائح المعمول لها.

لجنة لحصر المتأخرات المستحقة للمحافظة ومتابعة التحصيل

وقرر محافظ مطروح تشكيل لجنة برئاسة المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام وعضوية جميع الجهات المختصة بالمحافظة لحصر المتأخرات المستحقة للمحافظة ومتابعة التحصيل وإزالة أى معوقات، مع البت فى التظلمات للمتعثرين واتخاذ القرارات والإجراءات الحاسمة مع المتعثرين غير الراغبين فى السداد، وعرض تقرير بنتائج أعمال اللجنة.

إعداد دراسة لإدارة مخلفات البناء والهدم بمطروح

وفى سياق آخر كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح بعقد اجتماعا بمشاركة الجهات المعنية بالمحافظة لمناقشة إعداد نموذج بيان لكميات مخلفات البناء والهدم ، وذلك بناء على قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى بإعداد استراتيجية متكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

وتضمن إعداد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مخلفات البناء والهدم الوقوف على مدى وجود مدفن لمخلفات البناء وكيفية الفصل بين مخلفات البناء والهدم والمخلفات المنزلية فى مدفن المخلفات، والصعوبات التى تواجهها المدينة فى نقل ودفن مخلفات البناء والهدم، وكمياتها سواء مخلفات البناء والهدم او المخلفات المنزلية أوالصناعية وغيرها خلال العام .

دراسة مطلب إقامة كوبري مشاه بمدخل مدينة الحمام

وفى سياق متصل كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام وكلا من مديرية الإسكان والطرق والمرور والجهات المعنية الأخرى لزيارة مدينة الحمام مؤخراً و لدراسة مطلب إقامة كوبرى مشاه بمدخل المدينة و تقليل مسافة الدوران على الطريق الدولى مطروح الإسكندرية لتيسير حركة السيارات والموطنين بمدخل المدينة ومنع الحوادث .

وكذلك تنشيط حركة التجارة إلى داخل وخارج المدينة، وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل، حيث يبعد دوران دخول المدينة فى الاتجاه الشرقى والغربى مسافة 3 كم ، مع عدم وجود كبارى للسيارات والمشاه، ذلك بحضور المهندس مسعد الشحات رئيس مجلس المدينة والنائب رزق جالى عضو مجلس النواب.