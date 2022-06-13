مطروح تعلن توريد 30 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى أمس الأحد

أعلن اللواء خالد شعيب ، محافظ مطروح عن انتاج و توريد 30 ألف طن من محصول القمح بالمحافظة حتى أمس الأحد، منها ٢٥ ألف طن بصومعة الشمامة بالحمام و5 الاف طن توريد لمطاحن وسط وغرب الدلتا،في إطار تحقيق المستهدف من توريد القمح لمحافظة مطروح بنسبة 100%، وذلك لموسم حصاد 2022.مع انتظام عملية التوريد بصومعة الشمامة بالحمام دون أى معوقات.

وأكد المحافظ أن نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح لهذا العام يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير مخزون استراتيجي آمن مع التيسيرات التى قدمتها الدولة للموردين والمزارعين و تضافر جميع الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد واستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظًا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، واتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، مع توعية المزارعين بذلك للحفاظ على جودة القمح المورد مما جعل موسم توريد القمح هذا العام موسما استثنائيا .

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة التي تم تشكيلها من مديريتي التموين والزراعة هيئةسلامة الغذاء وجمعية القبانية ( الموازين ) ومسئولى الصومعة وكافة الجهات المعنية بالمحافظة للإشراف على أعمال استلام وتوريد الإقماح ، ضمن الخطة التي أعدتها المحافظة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين لإنجاح الموسم هذا العام ،مع المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، وتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين في ضوء الالتزام بضوابط التوريد وفقًا للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة.