مطروح تعلن تخفيض الكشف الطبي في براني إلى مبلغ 5 جنيهات

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الأربعاء الشكر والتقدير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة برئاسة الدكتورة مها إبراهيم، على سرعة الاستجابة لطلب المحافظة بمزيد من التيسيرات الطبية لأهالي السلوم وبرانى، ومنها تخفيض الكشف الطبي غلى مبلغ 5 جنيهات.

تيسرات طبية

وأوضح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه بالتنسيق مع أمانة المراكز الطبية المتخصصة بضرورة تقديم الخدمة الطبية للجميع وبأسعار مخفضة وافقت الأمانة الطبية المتخصصة على تحديد قيمة الكشف الطبي بمبلغ 5جنيهات بمستشفى برانى المركزى ، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والأشعة بأجور رمزية، والتعاقد مع التأمين الصحي وتفعيل نفقة الدولة وذلك كمظلة تأمينية لجميع العمليات والداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي ودون تحمل المواطن أى قيمة مادية.

وأوضح أنه جار التنسيق بين الأمانة الطبية المتخصصة والمحافظة بشأن مبادرة المحافظة في تحملها نصف قيمة الكشف بالعيادات ،كذلك تم التعاقد مع التأمين الصحي وتفعيل أكواد نفقة الدولة وذلك لإجراء جميع العمليات وحجز الداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي دون تحمل المواطن أي قيمة مادية.

وأوضح الدكتور إبراهيم حرب مدير مركز القلب بمطروح عن أمانة المراكز الطبية المتخصصة إنه جار التعاون مع المحافظة والأمانة فى إجراءات تنفيذ مبادرة محافظ مطروح.

وأوضح أنه تم تخفيض قيمة تذكزة الكشف ببرانى إلى ٥ جنيهات مع عمل مظلة صحية من خلال التأمين الصحى وأكواد نفقة الدولة لتحمل جميع العمليات وحجز الداخلي والرعايات والحضانات والغسيل الكلوي دون تحمل المواطن أي قيمة مادية بمستشفى السلوم وبرانى.