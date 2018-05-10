مطروح تعلن تخفضيات 30% على السلع من رمضان وحتى نهاية العام

معتز محمودأكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، أن منافذ توزيع السلع الغذائية المخفضة بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة مستلزماتهم من كافة السلع قبيل شهر رمضان المبارك والتي تستمر حتى نهاية العام .وأشار بيان صادر من المحافظة إلى إعراب المواطنين عن سعادتهم بتوفير

معتز محمود

أكد اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، أن منافذ توزيع السلع الغذائية المخفضة بالمحافظة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء كافة مستلزماتهم من كافة السلع قبيل شهر رمضان المبارك والتي تستمر حتى نهاية العام .

وأشار بيان صادر من المحافظة إلى إعراب المواطنين عن سعادتهم بتوفير الكثير من المنتجات والسلع الأساسية واللحوم والدواجن بتخفيض كبير عن اسعارها لدي التجار.

وأكد البيان أن محافظة مطروح سباقة فى تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتخفيف الاعباء عن المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم من السلع الرئيسية

وأوضح أن هذه المبادرة مستمرة حتى نهاية العام وبعد انتهاء شهر رمضان الكريم حتى يستفيد منها مواطنى المحافظة وروادها من المصطافين وذلك للعام الثانى على التوالى .

ومن الجدير بالذكر، أن وزير التموين ومحافظ مطروح قد افتتحا عددا من المنافذ المدعمة بتخفيض 30%لعدد 117 سلعة غذائية مدعمة أمام المواطنين أوائل الاسبوع الحالى.