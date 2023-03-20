«مطروح» تعلن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة مطروح عن أسماء الأمهات المثاليات على مستوى العاملين بالديوان العام ومجالس المدن التابعة لها لعام 2023، وذلك في المسابقة التى تقام سنويًا تحت رعاية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالتزامن مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة فى مارس من كل عام بهدف تعظيم دور الأم العاملة والأمهات العاملات.

ويأتي ذلك فى إطار احتفالات محافظة مطروح بعيد المرأة وعيد الأم خلال شهر مارس الحالي.

حيث أن الفائزات باللقب هذا العام هن : السيدة آمال عبد المنعم سعد الأم المثالية على مستوى ديوان عام المحافظة ،والسيدة فوزية أحمد سليم الأم المثالية عن مجلس مدينة مرسي مطروح، والسيدة عزة حسن سليمان الأم المثالية عن مجلس مدينة الحمام، والسيدة عواطف السيد حسين الأم المثالية عن مجلس مدينة العلمين، والسيدة عزة عبد الرحمن الأم المثالية عن مجلس مدينة الضبعة ،والسيدة هدى عبد اللطيف عطية الأم المثالية عن مجلس مدينة السلوم.

وأشار اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة ورئيس لجنة اختيار الأمهات المثاليات بالجهاز التنفيذي إلى أنه تم مراعاة كافة الضوابط والشروط مع الالتزام بالشفافية والحيادية فى عملية الاختيار طبقا لقصص كفاح كل متقدمة والأولويات والمصاعب التى تحملتها مع استمرار العطاء بالإضافة لعملها للحفاظ على تماسك أسرتها ورعاية وتربية أبنائها كنموذج أسرة يحتذى بها.

وأوضحت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أنه تم التقدم للمسابقه هذا العام عدد 13 ملف للأم المثالية من ديوان عام المحافظة ومجالس المدن ، وتم بحث ومراجعة ملفات كافه المتقدمات من خلال اللجنة المشكلة مع إجراء البحوث الميدانية للحالات المرشحة لاختيار الأمهات المستحقات للقب هذا العام.

هذا من المقرر تكريمهن في احتفالية المحافظة بالأمهات المثاليات لهذا العام خلال الأسبوع الحالي.