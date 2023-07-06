مطروح تعد كشوفات لأصحاب طلبات التقنين المتقاعسين عن سداد الأقساط

علمت “المال “أن بعض ملفات أصحاب طلبات التقنين على أراضي الدولة في محافظة مطروح وفقًا للقانون 144 لسنة 2017 ممن تم تحرير عقود ابتدائية لهم خلال الفترة من عام 2019 وحتى 1-6-2022 تقاعس أصحابها عن سداد الأقساط المستحقة عليهم.

وكشفت مصادر في محافظة مطروح أنه تم الانتهاء من إعداد قوائم بكشوفات المتخلفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم تضم المسلسل والمركز ورقم الطلب ومقدم الطلب وعدد الأقساط المستحقة.

وأضافت أن أصحاب هذه الطلبات المتقاعسين عن السداد يتوزعون فى نطاق عدة مراكز بالمحافظة.

وأوضحت أن إعداد تلك القوائم يأتي لتنبيه المتخلفين بضرورة سرعة التوجه إلى إدارة الأملاك بديوان عام محافظة مطروح عبر المنظومة الإلكترونية لسداد الأقساط المستحقة خلال أسبوعين من تاريخه.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الكشوفات تضم عدد 75 طلبا في نطاق مركز العلمين و11 طلبا في نطاق مركز سيوة وعدد 12 طلبا في نطاق مركز برانى وطلب واحد فى نطاق مركز النجيلة وعدد 138 طلبًا في مركز مرسى مطروح.

وأكدت أن إعداد تلك الكشوف يأتي كمقدمة لإمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم السداد خلال فترة الأسبوعين، لافتة إلى أن تلك الإجراءات قد تشمل اللجوء نحو فسخ العقد السابق تحريره طبقا لبنود التعاقد.

وشهد ملف طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017 عدة أحداث خلال السنوات الماضية لتحقيق مزيد من الاستقرار للمواطنين . وكان محافظ مطروح قد من قبل حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة وفقا للضوابط والشروط المحددة، مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.