مطروح تطور 72 مدرسة خلال 3 سنوات بتكلفة 684.8 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدراس بمدن وقرى المحافظة، لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة.

وأوضح أنه تم وجار ومخطط إنشاء وتطوير ( 72 ) مدرسة بعدد( 1014) فصلا خلال الثلاث سنوات بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة بمطروح وذلك بتكلفة بلغت 684,8 مليون جنيه .

يأتي ذلك في إطار جهود الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المهندس طارق عبدالله مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه تم تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء ( 17) مدرسة جديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 / 2023 بعدد (205) فصل بتكلفة مالية 108,6 مليون جنيه .

وأضاف أنه جار حاليا العمل في (26) مدرسة بمدن ومراكز المحافظة ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بعدد( 376) فصل بتكلفة 276.2 مليون جنيه لحل مشكلة الكثافات وإضافة نوعيات جديدة من التعليم .

وأشار مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح إلى أنه مخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 عدد (29) مدرسة بإجمالي عدد (433 ) فصل بالإضافة إلى تعلية مبنى إدارة الضبعة التعليمية وتوسعة مبنى إدارة سيوة التعليمية بأجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه منها (4) مدارس إنشاء جديد و (5) مدارس إحلال كلي و(7) مدارس إحلال جزئي و (13) مدرسة توسعة.