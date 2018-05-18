مطروح تضيق الخناق على منافذها للتأكد من سلامة السلع الغذائية

أطباء بيطريون لمراقبة الأكمنة ومدخل المحافظة إلغاء الإجازات بالمجازر ودعمها بالأطباء لزيادة عمليات الذبحرفع حالة الطوارئ بمديرية الطب البيطري تزامنًا مع حلول شهر رمضان معتز محمود اتخذت محافظة مطروح عدة إجراءات تسعى من خلالها لتأمين السلع الغذائية فى أسواقها بدأت قب

أطباء بيطريون لمراقبة الأكمنة ومدخل المحافظة

إلغاء الإجازات بالمجازر ودعمها بالأطباء لزيادة عمليات الذبح

رفع حالة الطوارئ بمديرية الطب البيطري تزامنًا مع حلول شهر رمضان





معتز محمود

اتخذت محافظة مطروح عدة إجراءات تسعى من خلالها لتأمين السلع الغذائية فى أسواقها بدأت قبيل انطلاق شهر رمضان المعظم.

وتضمنت تلك الإجراءات حملات التفتيش والضبط القضائى على جميع المطاعم والمستشفيات الحكومية وغيرها للكشف عن مصادر اللحوم وتاريخ الصلاحية مع اتخاذ الإجراء القانونى الرادع لمنع تكرارها.

وأكد مصدر مسئول بمحافظة مطروح أنه تم تشكيل غرفة عمليات لاستقبال شكاوى المواطنين من وجود لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر ليقوم الأطباء البيطريين بضبط وإعدام المذبوحات وتحرير محاضر للمخالفين.

وأضاف أنه تم التوجية لمديرية الطب البيطرى بالتنسيق ومديرية أمن مطروح على تواجد أطباء بيطريين بمنفذ السلوم البرى وبمدينة الحمام وبالكمين الامنى بالكيلو 20 طريق مطروح الإسكندرية وعلى مدار اليوم لمراقبة كل السلع الغذائية التى تدخل المحافظة.

وأشار إلى أن ذلك يتم مع الكشف الطبى على اللحوم للتأكد من سلامتها حفاظًا على صحة المواطنين، لافتًا إلى أنه تم إلغاء الإجازات بالمجازر ودعمها بالأطباء لزيادة عمليات الذبح مع زيادة عدد ساعات العمل أثناء الشهر الكريم

ولفت المصدر إلى أن محافظ مطروح شدد على عدم السماح بحدوث أى تجاوزات فى الكشف على الحيوانات بالمجازر والتشديد على وجود حملات التفتيش والضبط القضائى على جميع المطاعم والمستشفيات الحكومية وغيرها للكشف عن مصادر اللحوم وتاريخ الصلاحية مع اتخاذ الاجراء القانونى الرادع لمنع تكرارها

وأعرب المحافظ وفقا للمصدر على حرصه الدائم على بذل المزيد من الجهد من أجل الحفاظ على صحة المواطن وسلامة ما يتناوله من غذاء وعدم التهاون مع المخالفين مع تواجد أطباء تابعين للطب البيطرى للمرور على المزارع ومحلات الدواجن بجميع المدن والمراكز .

من جانبه أكد الدكتور محمد المصرى، مدير عام مديرية الطب البيطري بمطروح، تواجد الأطباء البيطريين طوال اليوم من خلال نوبتجيات بالأكمنة.

ونوه المصرى بوضع مديرية الطب البيطري لخطة استعداد لشهر رمضان الكريم تتضمن تكثيف حملات التفتيش على المحلات التجارية والسوبر ماركت ومحالّ الجزارة والأسواق حفاظًا على صحة المواطن وضمان جودة الغذاء وسلامته للاستهلاك الآدمى.

ولفت إلى أنه تم توفير أدوات الفحص للأطباء البيطريين ومواد التطهير اللازمة لنظافة المجزر والصيانة الدورية للمجازر من الكهرباء وخطوط المياه وزارة التموين لزيادة حصة مجمع المخابز بمطروح لتصبح 80 جوالا يوميا بدلا من 40 جوالا.