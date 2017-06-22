مطروح تضع خطة للرقابة على الأسواق خلال عيد الفطر

وضعت محافظة مطروح بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة خطة بهدف توفير كل مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق بالمحافظة، والتأكد من صلحيتها فى ظل الزيادة المتوقعة لزائرى المحافظة خلال تلك الفترة.

وتقوم الخطة على فتح عدد من المنافذ لتوزيع المواد التموينية للبيع بسعر الجملة بمدن المحافظة الثمانية ما يساعد على إحكام الرقابة التموينية على الأسواق لضمان توفير كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والأسواق والتأكد من صلاحيتها.

وبالتزامن مع ذلك من المقرر أن يتم رقابة الأسواق لعدم حدوث تلاعب فى الأسعار مع توفير الدقيق والخبز بالمواصفات المطلوبة للمواطنين طوال أيام العيد مع عرض بيان يومي بموقف منافذ التوزيع والمخابز البلدية والإفرنجية، وكذلك توفير اللحوم والدواجن المذبوحة والأسماك وأسطوانات الغاز بكل المستودعات على مستوى مراكز المحافظة الثمانية.

ومن المقرر أن يتم التأكيد على توافر أرصدة كافية بالمستودعات منعا لأي اختناقات، وذلك من خلال المرور اليومي من خلال مجموعات عمل دورية رقابية.

وسيشارك في مجموعات العمل نواب رؤساء المراكز ومفتشي التموين والصحة والطب البيطري والزراعة والبيئة والأمن الصناعي وقسم مباحث التموين لأحكام الرقابة على الأسواق لتأمين وصول السلع المؤمنة صحيا لمواطني المحافظة وعرض بيان يومي بموقف المرور على الأسواق.