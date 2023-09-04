مطروح تصدر قرارا بشأن فصول الخدمات.. اعرف التفاصيل

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على فتح باب التقدم للالتحاق بالتعليم الثانوي العام فصول خدمات بعدد من الإدارات التعليمية بمدن المحافظة على أن يتم القبول للحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

ويأتى ذلك تيسيرا على أبناء مطروح راغبى الالتحاق بالثانوي العام .

وبدوره أوضح الأستاذ عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أنه تم الموافقة على فتح باب التقدم بإدارات العلمين بحد أدنى ١٥٠ درجة ، ومطروح بحد أدنى ١٨٠ درجة، والنجيلة ١٥٠ درجة، والحمام ١٧٠ درجة .

وأشار إلى أن ذلك يأتى بعد الإطلاع على نتيجة الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي ۲۰۲۳/۲۰۲۲ و دراسة الفراغات بمدارس الثانوي العام فصول خدمات التابعة للمديرية ،وتم إعداد التنسيق بناء على أعداد المتقدمين و المجموع من ناحية والأماكن الشاغرة في المدارس المستهدفة من ناحية أخرى.