مطروح تسلم الريف المصري 180 ألف فدان بعد إزالة التعديات

معتز محمود: قامت محافظة مطروح بتسليم 180 ألف فدان لشركة الريف المصرى التى تتولى إدارة وتسويق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بعد إزالة التعديات التى أقيمت على تلك المساحات. وقالت مصادر، كانت تُشرف على عمليات إزالة التعديات، أن الأراضى التى…

معتز محمود:

قامت محافظة مطروح بتسليم 180 ألف فدان لشركة الريف المصرى التى تتولى إدارة وتسويق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بعد إزالة التعديات التى أقيمت على تلك المساحات.

وقالت مصادر، كانت تُشرف على عمليات إزالة التعديات، أن الأراضى التى تم تسليمها تقع فى نطاق المواقع المحددة لمشروع الاستصلاح والتى يتبع بعضها إدارياً للمحافظة، موضحة أن الجزء الأكبر منها يقع بمنطقة المغرة بالعلمين على مساحة 150 ألف فدان، فى حين أن المساحة المتبقية البالغة 30 ألف فدان فى نطاق مركز سيوة.

وحاولت «المال» الحصول على تعليق من عاطر حنورة، رئيس شركة الريف المصرى إلا أنه رفض.

وتأتى تلك الخطوة بعد أن أبدى الرئيس عبدالفتاح السيسى غضبه مؤخرا من حالات التعدى على الأراضى التى طالت المساحات المخصصة لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وأصدر توجيهات باسترداد جميع أراضى الدولة المتعدىَ عليها بمختلف المحافظات، خلال أسبوعين.

فى سياق متصل أعلن اللواء علاء أبوزيد، محافظ مطروح، أنه تم حصر جميع التعديات على أراضى الدولة من قبل توجيهات رئيس الجمهورية، ولم تتعد 1300 حالة تعدٍ، وتم تنفيذ الإزالات بجميع مراكز ومدن المحافظة على أكثر من %99 منها حتى الآن.

وكانت محافظة مطروح قد استردت نهاية الأسبوع الماضى عددًا من قطع الأراضى المُتعدىَ عليها، كانت مخصصة لعدد 28 مشروعًا استثماريًا، تزيد مساحتها الإجمالية على 16 مليون متر، وبقيمة مالية 7.7 مليار جنيه بمدن العلمين وسيوة والضبعة والحمام ومرسى مطروح، حسب بيان صادر عن المحافظة.

