مطروح تستقبل 71 رحلة شارتر بإجمالي 12368 سائحا خلال موسم الصيف

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن عدد رحلات طائرات الشارتر لمطار مرسى مطروح الدولي خلال موسم الصيف السياحى بداية من أول رحلة في 31 مايو حتى اليوم بلغ 71 رحلة بإجمالي 12368 سائحا، بعدد 9753 من إيطاليا و1632 بولندا و738 من التشيك و 145سائحا رومانيا ، حققوا 86576 ليلة سياحية مع استقبالهم بمطار مطروح الدولي والترحيب بهم مع توزيع الورورد والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة.

وأكد محافظ مطروح استعداد محافظة مطروح الدائم لاستقبال المزيد من حركة السياحة مع الترحيب بضيوفها معربا عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية

ويأتى ذلك استمرارا لتدفق السياحة الخارجية على محافظة مطروح.

وأشار خالد شعيب إلى أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة وترحيب بهم و تقديم الورود والشكولاتة، وإهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسي مطروح ومتابعة وصول الرحلات، وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.