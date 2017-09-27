مطروح تستقبل 7 ملايين مصطاف هذا العام

معتز محمودأعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استقبلت أكثر من 7 مليون مصطافجاء ذلك خلال احتفال المحافظة باليوم العالمي للسياحية الذي يقام 27 سبتمبر من كل عام. وأوضح أن الموسم السياحي بالمحافظة هذا العام كان هادئا وخاليا من الشكاوى والمشكلات وا

معتز محمود

أعلن اللواء علاء ابو زيد محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، أن المحافظة استقبلت أكثر من 7 مليون مصطاف

جاء ذلك خلال احتفال المحافظة باليوم العالمي للسياحية الذي يقام 27 سبتمبر من كل عام.

وأوضح أن الموسم السياحي بالمحافظة هذا العام كان هادئا وخاليا من الشكاوى والمشكلات والعقبات التى كانت تواجه أهالى المحافظة وزائريها فى السنوات الماضية، مع حسن تعامل اهالى المحافظة و طبيعتهم الطيبة مع زائرى مطروح ،

وأكد أن المحافظة تشارك بهذا الاحتفال العالمى من خلال تزيين كافة المنشأت السياحية بمطروح والتى لا تقتصر على الفنادق فقط بل أيضا كافة المزارات السياحية خاصة بسيوه مع ما تشهده من تدفق سياحى عالمى هذه الأيام مع بداية الموسم الشتوى السياحى بها

واضاف أن هذا الاحتفال يهدف لزيادة الوعي في المجتمع الدولي بأهمية السياحة وقيمتها الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية، مع ما اكتسبته كواحدة من أسرع القطاعات الاقتصادية في العالم نمواً وأهميةً ،