مطروح تستقبل 6648 سائحا خلال شهرين عبر 38 رحلة طيران شارتر

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استقبال 6648 سائحا خلال شهرين عبر 38 رحلة طيران شارتر .

وأوضح أن المحافظة تشهد استمرارا في التدفق السياحي واستقبال السياحة الأجنبية بمحافظة مطروح عبر طيران الشارتر بمطار مرسي مطروح الدولي.

وقال إن المطروح يشهد توافد من 4 إلى 5 طائرات شارتر أسبوعيا تحمل على متنها عدد من الأفواج السياحية من عدد من الدول الأوروبية منذ بداية الموسم السياحي بالمحافظة في 31 مايو الماضي.

وأشار إلى أن مطار مرسي مطروح الدولي أستقبل خلال الأسبوع الماضي عدد ٥ رحلات طيران شارتر بإجمالي 858 سائحا، منها 4 رحلات من إيطاليا بعدد 726سائحا إيطاليا، ورحلة من بولندا على متنها 132 سائحا بولنديا ليصبح إجمالي ما تم استقباله من السياحة الأجنبية بمطار مرسي مطروح الدولي خلال الشهرين الماضيين منذ بداية رحلات الشارتر من 31 مايو 2022 حتى ٣٠ يوليو الماضي ، عدد 38 رحلة حتى الآن بإجمالي عدد 6648 سائحا..

وأعرب محافظ مطروح عن سعادته بهذا الرواج والنشاط السياحي الذى تشهده المحافظة مع استئناف رحلات الشارتر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ليواكب ما تتمتع به من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية

وأشار أنه يتم استقبال ضيوف مطروح بكل حفاوة و ترحيب بهم و تقديم الورود والشكولاتة ،واهداء البروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال هيئة تنشيط السياحة وإدارة السياحة بالمحافظة وغيرها من مظاهر الترحيب بضيوف مطروح ، بالإضافة إلى التعاون المستمر و التنسيق مع مطار مرسي مطروح ومتابعة وصولهم وكذلك مع الشركات السياحية والفنادق السياحية ومتابعة تسكينهم وتذليل أي عقبات من خلال مكتب وزارة السياحة بالمحافظة.