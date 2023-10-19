مطروح تستقبل 214 رحلة طيران شارتر خلال أكثر من 5 شهور

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ختام الموسم السياحي لطائرات الشارتر القادمة لمطار مرسى مطروح الدولي لموسم عام 2023 ، والذي شهد استقبال 214 رحلة طيران شارتر من عدد دول على مدار أكثر من 5 شهور، شهدت خلالها محافظة مطروح حالة من الرواج والانتعاش السياحي الكبير .

ويأتي ذلك نظرا لما تتمتع به مطروح من إمكانيات ومقومات تنموية وسياحية متنوعة تشتهر بها سواء من سياحة شواطئ ذات مياه فيروزية ورمال بيضاء على طول الساحل أو سياحة تاريخية وتثقيفية وكذلك السياحة العلاجية بسيوة وغيرها من أنواع السياحة ذات الشهرة العالمية لتحتل مطروح مكانتها السياحية اللائقة بها .

وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف أن رحلات طيران الشارتر حملت على متنها عدة جنسيات مختلفة (إيطالية وصربيا وسلوفاكيا وتشيكية) منها 134 رحلة من إيطاليا و 33 من التشيك و33 من سلوفاكيا و14 من صريبا .

كان الترحيب بهم مع توزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة، والبروشورات الدعائية وكروت البوستال التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية من خلال إدارة السياحة والمصايف وهيئة تنشيط السياحة بالمحافظة ، بالإضافة إلى التعاون المستمر والتنسيق مع مطار مرسى مطروح ومتابعة وصول الرحلات .