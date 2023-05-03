مطروح تستقبل زيارات طلاب «المعلومات الجغرافية» بـآداب دمياط

استقبلت محافظة مطروح وفد الرحلة العلمية من الطلاب و اعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة دمياط في إطار زيارتهم للمحافظة لربط الجانب الأكاديمي بالجانب الميداني ومساعدة الطالب على اكتساب المعارف المختلفة و الخبرات الميدانية و المهارات الفنية بما يساهم ذلك بشكل كبير في النمو المهني للطالب من خلال الربط بين المعرفة النظرية و التطبيق العملي .

وأوضح محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف فى محافظة مطروح انه بناءا على توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسهيل مهمة الوفد داخل المحافظة وتقديم كافة الدعم لهم

ولفت إلى التنسيق الكامل مع مراكز مدن الحمام -العلمين -الضبعة و مدينة مرسى مطروح لزيارة الوفد لعدد من الأماكن السياحية للتعريف بمقومات المحافظة السياحة في إطار ربط الجانب العلمي بالترويج السياحي للمحافظة مع اعداد برنامج سياحي لهم ضم زيارة .متحف العلمين .مقابر الكومنولث .متحف روميل .مزار كليوباترا هضبة عجيبة .و جولة سياحية بشواطئ مطروح الساحرة .

كما تضمنت الرحلة العلمية زيارة لمركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح حيث تم عمل ندوة علمية بالمركز لتعريف الطلاب بالمشروعات و الأنشطة المختلفة فى التنمية الزراعية و محطات توليد الطاقة الشمسية لتشغيل محطات تحلية المياه و القيام بجولة تفقدية للمركز للتعرف عن قرب على مجالات التنمية المستدامة بموارد مطروح و الجهود المبذولة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح لتحقيق رؤية مصر 2030 و التي تشمل التنوع البيولوجي لمواجهه التحديات العالمية و مشاركة محافظة مطروح فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التى تتناسب مع البيئة و التغيير المناخي.

ومن جانبه أكد محافظ مطروح على ترحيب المحافظة التام لاستقبال الرحلات المتنوعة فى المجال العلمي و السياحي من مختلف الجامعات المصرية وإعداد برامج سياحية علمية للاستفادة مما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية و محميات طبيعية و البيئة الصحراوية الفريدة و ما تحتويه من زراعات مختلفة و نباتات تتميز بها محافظة مطروح عن باقي محافظات الجمهورية.