مطروح تستقبل أول جهاز متخصص في فصل مكونات الدم

معتز محمودأعلن محافظ مطروح، علاء أبو زيد وصول أول جهاز متخصص في فصل مكونات الدم إلى بنك الدم الإقليمي بمطروح والذى تم التصديق على شرائه على نفقة المحافظة في شهر ديسمبر 2017، بتكلفة اجمالية 1,4 مليون جنيه نظراً للحاجة الملحة إليه.وأضاف المحافظ أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بمطروح، بما يوف

معتز محمود

أعلن محافظ مطروح، علاء أبو زيد وصول أول جهاز متخصص في فصل مكونات الدم إلى بنك الدم الإقليمي بمطروح والذى تم التصديق على شرائه على نفقة المحافظة في شهر ديسمبر 2017، بتكلفة اجمالية 1,4 مليون جنيه نظراً للحاجة الملحة إليه.

وأضاف المحافظ أن هذا الجهاز يعد الأول من نوعه بمطروح، بما يوفره ذلك الجهاز من جميع خدمات الدم المتنوعة والسريعة في فصل الصفائح الدموية وتوفير فصائل الدم للمرضى.

وأكد على الدعم المطلق لقطاع الصحة لخدمة أهالى المحافظة حيث تم دعم مستشفيات مطروح من خارج صندوق الموازنة ب53 مليون جنيه بالإضافة إلى الأجهزة العينية مع ما يتم حالياً من تطوير شامل لجميع مستشفيات مطروح لتواكب الطفرة التنموية التي تتم على أرض المحافظة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وما يوليه من اهتمام و متابعة مستمرة لكافة المشروعات من أجل تحقيق أقصى استفادة للمواطنين والأجيال القادمة.

وأوضح الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن جهاز فصل الدم تم تركيبه بواسطة الشركة الموردة ويتم حاليا التدريب على هذا الجهاز على ان يبدأ العمل به فور الانتهاء من التدريب.

وأوضح الدكتور شريف كامل المشرف على بنك الدم الإقليمى بأن الجهاز يقوم بفصل كافة مشتقات الدم من ( كرات الدم الحمراء / البلازما / الصفائح الدموية ) ونظراً لأهمية الجهاز لما يوفره من سرعة في فصل الصفائح الدموية حيث يوفر عدد من ٨ – ١٢ وحدة صفائح دموية من متبرع واحد وليس كما يحدث في الطريقة اليدوية من فصل وحدة واحدة من كل متبرع وبذلك يتم توفير الصفائح الدموية بمطروح بعدما كان يتم استقدامها من محافظة الإسكندرية.