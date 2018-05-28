مطروح تستعد لموسم الصيف بتطوير الميادين

معتز محمودقام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بجولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال التجميل والتطوير وموقف المشروعات الجارية واعادة الشئ لاصلة بالميادين والشوارع والشواطئ وكورنيش المدينة قبل موسم الصيف. ورافق المحافظ في الجولة السيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكو

معتز محمود

قام اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح بجولة ميدانية بمدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال التجميل والتطوير وموقف المشروعات الجارية واعادة الشئ لاصلة بالميادين والشوارع والشواطئ وكورنيش المدينة قبل موسم الصيف.

ورافق المحافظ في الجولة السيد الإمام السكرتير العام، والمهندس علاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد، ومحمد جابر رئيس مدينة مرسي مطروح، وخلف صادق وكيل وزارة الإسكان والقيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ منطقة الكورنيش لمتابعة أعمال التطوير والتجميل وتطهير وتسوية الرمال بالشواطئ بالإضافة إلى متابعة وضع العلامات الإرشادية بكل شاطئ

كما قام محافظ مطروح بالمرورعلى شارع الإسكندرية لمتابعة أعمال التطوير والتجميل والأعمال النهائية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية من مياه شرب وصرف صحي وشبكة الأمطار وأعمال الكهرباء والغاز وفقا للمخطط العام.

وتابع المحافظ ميدانياً الانتهاء من تركيب الانترلوك والبلدورات المضيئة واستراحات المواطنين بشارع الإسكندرية تمهيدا لتخطيط الشوارع بالتنسيق بين ادارة المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح وذلك بعد استلام المواقع التى تم الانتهاء من الأعمال .

وشدد محافظ مطروح علي ضرورة الإسراع فى تنفيذ أعمال التطوير واعادة الشئ لاصلة طبقا للتوقيتات المحددة مع الإلتزام بتوحيد لون وشكل التند والواجهات بشارع الاسكندرية وفقا للتصميمات الموضوعة من قبل لجنة التطوير لضمان الحفاظ على الشكل العام بما يتناسب بمكانه المحافظة السياحية .

وناشد المحافظ أصحاب المحلات التجارية بشارع الاسكندرية بالالتزام بالتعليمات الصادرة بشأن عدم وضع إشغالات أمام المحال طوال فصل الصيف وسيتم توقيع غرامات وعقوبات علي أصحاب المحلات التي تخالف هذه التعليمات .

وأكد أنه لن يألوا جهداً فى تنفيذ المخططات التنموية لضمان مستقبل مشرق للاجيال القادمة لابناء مطروح والتخطيط المستقبلي لاقامة المشروعات العملاقة لتصبح مطروح محافظة طوال العام وليست محافظة موسم الصيف فقط