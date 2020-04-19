مطروح تستعد لمنع التجمعات وإقامة أى احتفالات فى شم النسيم

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جميع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة والقيادات الأمنية بالمحافظة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء المتعلقة بمنع التجمعات ومنع إقامة أية احتفاليات أو فعاليات بمناسبة شم النسيم للحد من انتشار فيروس كورونا، مع التأكد من الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ وايقاف كل اتوبيسات الرحلات التى تنتقل بين المحافظات أو بين المدن والشواطئ والالتزام بإيقاف جميع وسائل النقل العام ، فى ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة المواطنين .

وأكد اللواء خالد شعيب التنسيق بين رؤساء مجالس المدن بالمحافظه ومأمورى مراكز وأقسام الشرطة وعناصر المرور بها للتطبيق الحاسم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية وحركة المرور خاصة في الشوارع على الكورنيش لمنع التكدس والتزاحم من المواطنين فى شم النسيم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الموقف فى المراكز والمدن

وأوضح محافظ مطروح أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تتابع الموقف فى جميع المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة وتتلقى أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات من خلال الخط الساخن ( 114) أو رقم 0464933158- 0464933692

وأهاب محافظ مطروح بالمواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة للحفاظ على سلامتهم ومنع انتشار العدوى بفيروس كروونا وأن يتم الاحتفال بهذه المناسبة مع أسرهم في البيت.