مطروح تستعد لطرح كافتيريات خلال الشهر الجارى

تستعد محافظة مطروح لطرح عدد من المزايدات لطرح كافتيريات خلال الشهر الجارى فى نطاق مدينة مرسى مطروح ، مع تحديد توقيت خاص لطرح كل ساحة على حدة.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها مزايدة رقم 8 لطرح كافيتريا أمام النادي الأهلى.

وأضافت المصادر أنه حدد لها يوم 31 مايو الجاري الجاري فى العاشرة صباحاً، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 1000 جنيه.

وأشارت مصادر مُطلعة فى محافظة مطروح إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل المزايدة 9 و بيان كافيتريا هضبة عجيبة ، حدد لها يوم 31 مايو الجاري الجاري فى الحادية عشر صباحا، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 2000 جنيه.

وأضحت المصادر إلى أن العمليات التى سيتم طرحها تشمل المزايدة رقم 10والخاصة بطرح كافتيريا ملحقة بمتحف روميل ، حيث إنه حدد لها يوم 31 مايو الجاري فى الثانية عشر ظهرا، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 5000 جنيه .

وأضافت المصادر أن العمليات التى سيتم طرحها المزايدة 11 بيان محتويات مزار كليوباترا ، حدد لها يوم 31 مايو الجاري فى الواحدة ظهرا ، ويبلغ التأمين المؤقت الابتدائى لها 4000 جنيه .

وأشارت المصادر إلى أنه طبقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط فإنه على من يرغب الدخول فى أى من هذه المزايدات أن يتقدم بطلب باسم سكرتير عام المحافظة للحصول على كراسة الشروط والمواصفات مقابل سداد 299 جنيها ويضاف مبلغ 25 جنيها فى حال طلبها بالبريد .

وأضافت المصادر أنه يضاف لذلك طابع شهيد بقيمة خمسة جنيهات بالإضافة إلى تحصيل خمسة جنيهات لصالح صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، لافتة إلى أن المزايدات ستجرى فى ديوان عام المحافظة .

وأكدت أن من سترسى عليه المزايدة يجب أن يقوم بسداد ما يوازى 10% من القيمة الراسى بها المزايدة كتأمين نهائى وذلك فور رسو المزايدة .

وشدّدت المصادر على أن مواد وأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات الحكومية واللائحة التنفيذية الخاصة بها تعتبر مكملان لهذه الشروط.