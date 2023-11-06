مطروح تستضيف مؤتمرا عن التحول الرقمي في مجال التنمية الزراعية

أناب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح لحضور مؤتمر الجمعية العلمية للإرشاد الزراعى السابع عشر الذى يقام تحت رعاية وزير الزراعة تحت عنوان الإرشاد الزراعى في ضوء التحول الرقمى للزراعة المصرية الذى عقد بقاعة مركز التنمية المستدامة بمطروح بحضور المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح

وكما حضر الدكتور غنيم محمد غنيم أستاذ الارشاد الزراعى ورئيس الجمعية العلمية للارشاد الزراعى و الدكتور محمد سالم مدير مركز البحوث التطبيقية ،ومشاركة عدد من المهندسين والباحثين،وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية .

حيث نقل السكرتير العام تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لضيوف المحافظة وجميع المشاركين في المؤتمر العلمى

وأوضح السكرتير العام أن هذا المؤتمر ، يهدف إلى مواكبة التطور التكنولوجى الحديث في مجال الرقمنة ، الذى لم يصبح هناك غنى عنه في كافة المجالات بما يوفره من جهد وطاقة ويوفر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات في كافة المجالات ، ومنها مجال التنمية الزراعية لما له من أهمية بما يهدف اليه سواء تنمية التربة والحفاظ عليها . أو الارتقاء بالمنتج الزراعى وتحسين جودته أو تنمية القوى البشرية العاملة عليه ، هو ما تسعى اليه الدولة المصرية حالياً من أجل تحقيق الإكتفاء والأمن الغذائى والنباتى .

وأكد على أهتمام القيادة السياسية الكبير بمحافظة مطروح ،والتى كانت سلة غلال العالم لتلقى مزيد من الاهتمام مع مساحتها التى تصل إلى 1 / 6 مساحة مصر ، وجهود التوسع في مشروعات التنمية المتنوعة وأهمية الإدارة المستدامة لها.

وكما أكد السكرتير العام لمحافظة مطروح على تقديم محافظة مطروح الدعم المطلق لكافة توصيات المؤتمر تحقيقاً للتنمية الزراعية و تحقيق التنمية المنشودة والمستدامة بمحافظة مطروح.