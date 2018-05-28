مطروح ترفع كفاءة المرافق بالشواطئ ضمن استعدادات الصيف

وضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ معتز محمود قال مصدر مسئول بمحافظة مطروح إنه يتم حاليًّا رفع كفاءة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها استعدادًا لموسم الصيف. وأشار إلى أنه يجري وضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ…

وضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ





معتز محمود

قال مصدر مسئول بمحافظة مطروح إنه يتم حاليًّا رفع كفاءة المرافق بالشواطئ ودهان الأرصفة وعمل الصيانة اللازمة للأعمدة وإنارتها استعدادًا لموسم الصيف.

وأشار إلى أنه يجري وضع علامات إرشادية تحذيرية بجميع الشواطئ وتجهيز الحمامات لينعكس ذلك على ظهور المحافظة في أبهى صورها بموسم الصيف الذي يعتبر لأهالي مطروح المصدر الرئيسي للدخل.

وأضاف المصدر أن محافظ مطروح يتابع يوميًّا موقف كل أعمال المشروعات الجارية بمدينة مرسى مطروح من صرف صحي وتوصيل الغاز الطبيعي بالشوارع والمنازل وإعادة الشيء لأصله.

ولفت إلى تخصيص أكبر ميزانية في تاريخ المحافظة للاستعداد للصيف بإجمالي 83.5 مليون جنيه؛ لضمان وضع مطروح على خريطة السياحة العالمية التي تليق بها؛ لجذب المزيد من المصطافين وزائري المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنه يجرى حاليًّا أيضًا الانتهاء من تركيب الإنترلوك والبلدورات المضيئة واستراحات المواطنين بشارع الإسكندرية؛ تمهيدًا لتخطيط الشوارع بالتنسيق بين إدارة المرور ومجلس مدينة مرسى مطروح، بعد تسلم المواقع التى تم الانتهاء من أعمالها.