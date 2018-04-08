مطروح ترفع درجة الاستعداد بالمستشفيات بالتزامن مع أعياد الربيع

معتز محمودتزامنا مع بدء احتفالات أعياد الربيع، صرح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية ونقاط إسعاف علي الطرق السريعة بنطاق المحافظة.من جانبه، وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة، بم



معتز محمود

تزامنا مع بدء احتفالات أعياد الربيع، صرح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية ومراكز طبية ونقاط إسعاف علي الطرق السريعة بنطاق المحافظة.

من جانبه، وجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة، بمنع الإجازات والراحات خلال أعياد شم النسيم وتوفير الأطقم الطبية وفرق الانتشار السريع وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بكل المستشفيات ونشر سيارات الطوارئ علي الشواطئ بالساحل الشمالي ومدينة مرسي مطروح متوفر بها كل الأدوية وإجراء جراحات علاجية.

كما أعلن محافظ مطروح عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لمتابعة الأوضاع علي مدار الساعة بالشواطئ والطرق السريعة خاصة مع إقبال مصطافي وزائري ورواد المحافظة للاستمتاع بشواطئ المحافظة.

وأكد المحافظ أن العمل علي قدم وساق بكل المشروعات الجارية بمدينة مرسي مطروح من توصيل غاز طبيعي وإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي وإنشاء شبكة صرف خاصة بالأمطار ومشروعات الكهرباء قبل موسم الصيف تمهيدا لأعمال التجميل والتطوير بالميادين عن طريق المتخصصين بجامعة الإسكندرية.