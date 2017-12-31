الإسكندرية

مطروح ترفع حالة الطوارئ بسبب الأمطار الغزيرة

معتز محمودضربت، صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة محافظة مطروح، مع موجة من الطقس البارد وغير المستقر، وقامت الجهات المعنية بالمحافظة بجهود لتصريف وسحب الأمطار من أماكن تجمعها.من جانبه، أكد محافظ مطروح أنه تم التعامل مع الأمطار بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة، التى كثفت جهودها منذ الصباح بالت
31 ديسمبر، 2017 31 ديسمبر، 2017

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معتز محمود

ضربت، صباح اليوم الأحد، أمطار غزيرة محافظة مطروح، مع موجة من الطقس البارد وغير المستقر، وقامت الجهات المعنية بالمحافظة بجهود لتصريف وسحب الأمطار من أماكن تجمعها.

من جانبه، أكد محافظ مطروح أنه تم التعامل مع الأمطار بالتعاون مع كل الجهات المعنية بالمحافظة، التى كثفت جهودها منذ الصباح بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، مع استعدادها  التام للتعامل مع الأمطار الغزيرة. 

 كما تمت متابعة مخرات السيول التى تم تطهيرها مع بداية موسم الشتاء، خاصة على الطريق الدولى والشوارع الداخلية بمدن المحافظة.

كما رفعت المحافظة حالة الاستعداد القصوى وتجهيز المعدات والسيارات بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع أماكن تجمعات المياه المحددة مسبقاً داخل المدن أو على الطرق السريعة، لمنع وقوع أى حوادث، مع التوجيه لقطاع الكهرباء بضرورة التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية بفصل التيار الكهربائي عن مناطق تجمع الأمطار لعدم حدوث خطر على حياة المواطنين.

كما تم التنسيق المباشر مع إدارة المرور المركزى وتأمين الطرق استعدادًا لمواجهة السيول، مع إنشاء مخرات لمياه الأمطار لتصب فى البحر، وتطهير مخرات السيول بالمناطق المختلفة التى تشهد أمطاراً غزيرة والأكثر عرضة لخطر السيول.

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