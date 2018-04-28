مطروح تدعم المرور بأحدث كاميرا وأصغر رادار لبث المخالفات مباشرة

التكلفة 2 مليون جنيهمعتز محمود أعلن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صدق على شراء أحدث كاميرا مراقبة وأصغر رادار بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.وأضاف أن هذا التدعيم يأتي ضمن دعم المحافظ اللامحدود لقطاع الامن والاطفاء والمرور للتطوير وال

التكلفة 2 مليون جنيه

معتز محمود



أعلن محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح صدق على شراء أحدث كاميرا مراقبة وأصغر رادار بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

وأضاف أن هذا التدعيم يأتي ضمن دعم المحافظ اللامحدود لقطاع الامن والاطفاء والمرور للتطوير والارتقاء بالأداء ليتواكب مع التطوير الهائل للجريمة.

ومن جانبه أكد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، أن قطاع الامن يشهد تطوراً كبير بمصر بدعم كبير من الدولة ليتواكب مع التكنولوجيا الحديثة التى تستخدمها قوة الشر ضد الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا.

وأضاف المحافظ أن قطاع المرور بالمحافظة يشهد تطورا غير مسبوق يدعم بأحدث كاميرا إيطالية الصنع تقوم بتوثيق الأحداث وبثها مباشرة لغرفة العمليات لمتابعة الحملات التي يقوم بها الضباط بالطرق والميادين بالاكمنة الثابتة بقيمة 1.5 مليون جنيه.

ولفت الى أنه تم دعم ادارة المرور بأحدث رادار امريكي الصنع صغير الحجم يتم حمله علي الكتف لضبط سرعات السيارات علي الطرق السريعة قيمة نصف مليون جنيه.

وأشار أبو زيد إلى أننا مستمرون فى تدعيم قطاع الامن والاطفاء والمرور بالمحافظة بأحدث المعدات والسيارات والاجهزة الحديثة استكمالا وايمانا لدور الدولة فى دعم هذا القطاع المهم الذى يقدم التضحيات الغالية من أبنائه من أجل رفعه الوطن.