مطروح تدعم إجراءات مواجهة سوسة النخيل وتحصين الأغنام بـ 165 ألف جنيه

صدق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على مبلغ 65 ألف جنيه لدعم حملة المكافحة الحيوية لافات سوسة النخيل من خلال (معمل التريكوجراما) ومساعدة مزارعى النخيل بواحة سيوة، حيث يأتى هذا الدعم في إطار استمرار حرص المحافظة الدائم على الحفاظ على ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين.

وأوضح المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة فى محافظة مطروح أن الحفاظ على ثروة النخيل بواحة سيوة ودعم المزارعين من خلال المكافحة الحيوية لآفات نخيل البلح ، والمساعدة فى خفض نسبة الاصابه بها ،والمحافظة على إنتاج ثمار عالية الجودة وخالية من الاصابات ، خاصة مع ما تشتهر به الواحة من تمور متميزة فى الأسواق المحلية والعالمية .

وأشار إلى أنه سيتم إطلاق طفيل الترايكوجراما خلال شهر يونيو القادم على مساحة 5 آلاف فدان بالمركز بالتعاون مع الإدارة الزراعية بسيوه ومركز البحوث الزراعية ومجلس مدينة سيوة، بالإضافة الى تنظيم برامج توعية إرشادية لمزارعي النخيل، ومساعدتهم فى عمليات المكافحة، وزيادة الوعي بخطورة آفة سوس النخيل وطرق المقاومة والقضاء عليها.

المكافحة الحيوية تعطى لمنتجات سيوة ميزة نسبية وتنافسية بين المنتجات الاخرى

وبدوره أكد محافظ مطروح ، أن المكافحة الحيوية تعطى لمنتجات سيوة ميزة نسبية وتنافسية بين المنتجات الأخرى لخلوها من المبيدات والمواد الكيمائية تمهيداً لمقترح إدراج البلح السيوى ضمن المؤشر الجغرافى لمحافظة خاصة بعد إدراج ٣ منتجات على المؤشر الجغرافي وهى تين مطروح وزيت زيتون مطروح وعنب براني مع سعى المحافظة بمزيد من منتجاتها إلى الحصول على مكانتها المتميزة.

كما دعمت محافظة مطروح مديرية الزراعة بمبلغ 100 ألف جنيه لشراء عدد 6 مواتير لرش الأغنام لوقايتها من الأمراض المعدية حفاظا على سلامة الاغنام خاصة سلالة أغنام البرقى التى تشتهر بها المحافظة

وأكد مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، على وصول عدد 6 مواتير رش بقيمة 100 ألف جنيه إلى مديرية الزراعة بدعم من محافظة مطروح .

وأوضح أنه سيتم التنسيق بين المديرية والحاج عبد الله عبد اللطيف رئيس جمعية تنمية الأغنام البرقى لتوزيعها على عدد من مراكز المحافظة لتقديم خدماتها للمربين فى تطهير الاغنام ووقايتها من الأمراض المعدية بما ييسر على المربين وتقليل تكلفة معالجة الاغنام والحفاظ عليها ويساهم فى رفع المستوى الاقتصادى لهم .

من جانبه وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالعمل على الاستغلال الامثل لتلك المواتير مع الوصول إلى جميع المربين خاصة صغار المربين وتقديم خدمات لهم فى رعاية الأغنام والحفاظ على الثروة الحيوانية.