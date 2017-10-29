مطروح تخطط لرصف 360 كيلو مترًا

❏ دعم إضافى من «التخطيط» بقيمة 23 مليون جنيه المال ـ خاص تخطط محافظة مطروح، لتنفيذ مشروعات الرصف الجديدة، لشوارع واقعة فى نطاق مراكز المحافظة الـ 8 بهدف رفع كفاءتها، وتيسيير حركة المواصلات على المواطنين بتلك المناطق. كشف محمد السيد،…

❏ دعم إضافى من «التخطيط» بقيمة 23 مليون جنيه

المال ـ خاص

تخطط محافظة مطروح، لتنفيذ مشروعات الرصف الجديدة، لشوارع واقعة فى نطاق مراكز المحافظة الـ 8 بهدف رفع كفاءتها، وتيسيير حركة المواصلات على المواطنين بتلك المناطق.

كشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة لـ«المال»، أن المحافظة وضعت مخطط العام المالى الحالى تستهدف من خلاله تنفيذ أعمال الرصف لـ 360 كلم.

أضاف أن المسافات من المقرر أن توزع على 92 مشروعًا، وعدد منها يمول بالموارد الذاتية للمحافظة.

وأشار إلى أن محافظة مطروح حصلت على موافقة وزارة التخطيط لتوفير دعم إضافى لخطة العام المالى الجارى 2017/ 2018 بمبلغ 23 مليون جنيه.

وأوضح أن الاعتمادات الجديدة توجيهها لرصف طرق بعزبة السلام بمركز مدينة الحمام، بتكلفة 1.5 مليون جنيه.

وأكد أن الجزء المتبقى توجيهه لقطاع المطافئ والمرور، لشراء كاميرات المراقبة وسيارات إطفاء، والكشف عن المفرقعات بتكلفة 21.5 مليون جنيه.

وأضاف «السيد» أن إجمالى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى حتى الآن، بلغت 700 مليون جنيه، بعد تدخل محافظ مطروح لرفع سقف الخطة.

انتهت المحافظة من تمهيد وتسوية 620 كلم، منها 200 بالسلوم، و420 بمدينة مرسى مطروح، من الشوارع الداخلية بالمناطق السكنية، لمنع تجمعات مياه الأمطار بها، وتحولها إلى برك طينية، خلال فصل الشتاء، ما كان يعانى منه المواطنين خلال الأعوام السابقة.

يشار إلى أن علاء أبو زيد، محافظ مطروح، صدق على رصف شارع الإسكندرية بمدينة الحمام، بتكلفة 2.3 مليون جنية منذ عدة أشهر، بالتزامن مع مصادقته على رصف طرق وبلدورات بمدينة النجيلة بتكلفة 2.4 مليون جنيه.

أوضح محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة، أن رصف شارع الإسكندرية بمدينة الحمام الذى يعد أكبر شوارع المدينة، استجابة لأهالى المدينة بعد الانتهاء من أعمال صرف صحى، وكهرباء، لعودة المظهر الحضارى للمدينة.

وأضاف أن محافظ مطروح وجه بالاهتمام بمدن غرب مدينة مرسى مطروح، برصف طرق وبلدورات بالطرق الرئيسية، والفرعية، بمدينة النجيلة، استجابة لأهالى المدينة.

أكد محافظ مطروح أن التنسيق مع وزارة النقل تمهيدا لإنشاء 2 كوبرى علوى للمشاة والسيارات، بتكلفة 110 ملايين جنيه، استجابة لأبناء مدينة الحمام.

وأكد محافظ مطروح أنه حريص على تطوير والارتقاء بالقطاعات الخدمية بتجمعات وقرى مدن المحافظة الثمانية، ودعم قطاع الإطفاء والمرور بأحدث سيارات للكشف عن المفرقعات، وأحدث كاميرات المراقبة.

كما تضمنت الاعتمادات أعمال تطوير مدخل مدينة العلمين، ونقل الكابلات المتوسطة، والمنخفضة، وإنارة عامة بالمدينة بتكلفة 4 ملايين جنيه، ورصف الطريق المؤدى إلى القرية الأوليمبية، بمدينة سيوة، بعد الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بتكلفة مليون جنيه.