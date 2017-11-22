مطروح تخطط لحفر 220 بئرًا

❏ أبوزيد: لجنة متخصصة لإعداد دراسة فنية ومالية لتشجير 650 فدانا ❏ توفير 8 ملايين جنيه لتركيب محول كهربائى لرفع المياه وتشغيل الغابة الشجرية المال ـ خاص تخطط محافظة مطروح لحفر عدد من الآبار و إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار فى المناطق المحرومة، استعداداً لحصاد مياه الأمطار فى نطاق مراكز المح

❏ أبوزيد: لجنة متخصصة لإعداد دراسة فنية ومالية لتشجير 650 فدانا

❏ توفير 8 ملايين جنيه لتركيب محول كهربائى لرفع المياه وتشغيل الغابة الشجرية



المال ـ خاص

تخطط محافظة مطروح لحفر عدد من الآبار و إنشاء خزانات لتجميع مياه الأمطار فى المناطق المحرومة، استعداداً لحصاد مياه الأمطار فى نطاق مراكز المحافظة الثمانية، للتيسير على المواطنين فى هذه المناطق، وذلك ضمن جهودها للاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالمحافظة.

وكشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمطروح لـ«المال» أن المحافظة وضعت مخططا خلال العام المالى الحالى تستهدف من خلاله تنفيذ أعمال حفر وإنشاء 220 بئرا جوفية.

وأضاف أنه تم تخصيص اعتمادات لحفر وإنشاء هذه الآبار فى حدود 3 ملايين جنيه، من المقرر أن يتم تمويلها بالموارد الذاتية للمحافظة من صندوق الإسكان.

ولفت إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، حتى الآن بلغت 700 مليون جنيه، بعد تدخل محافظ مطروح لرفعها سقف الخطة.

من جانبها، أكدت منال شحاته، مدير تنمية القرية بمطروح أنه تم الانتهاء من 150 خزانا لتجميع مياه الأمطار و 256 بئرا العام الماضى.

وأشارت إلى أن محافظ مطروح صدق هذا العام على إنشاء 200 خزان لتجميع مياه الأمطار من خطة وزارة الموارد المائية والرى فى المناطق الأكثر احتياجا والمحرومة من وصول مياه الشرب بها، وتحديدا من مدينة الضبعة شرقاً وحتى مدينة السلوم غرباً.

واتفقت محافظة مطروح مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية ” إيفاد” التابع للأمم المتحدة على إقامة مشروع قومى لأول مرة بالمحافظة، يستهدف التنمية المستدامة لتحقيق التنمية الزراعية للمنطقة الساحلية من غرب الضبعة وحتى السلوم، بالإضافة إلى واحة سيوة بقيمة 60 مليون دولار.

وفى سياق متصل، بدأت المحافظة مناقشة ودراسة عدة بدائل لكيفية تطوير الغابة الشجرية، وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها مع أهميتها البيئية والزراعية، وقامت بتوفير تمويل لتركيب محول كهربائى بقيمة 8 ملايين جنيه لرفع المياه وتشغيل الغابة الشجرية .

وتتبع الغابة الشجرية لقطاع الإرشاد بوزارة الزراعة، و تتزايد أهميتها نظراً لقربها من منطقة علوش المتضررة من مشكلة تسرب مياه محطة معالجة الصرف الصحى منذ عدة سنوات.

وتسعى «مطروح» جاهدة بالأساليب العلمية لسرعة حل مشكلة تراكم المياه بعلوش والآثار الناتجة عنها مع الحفاظ على البيئة، و تقوم كلية الهندسة جامعة المنصورة حاليا بعدة إجراءات للقضاء على تلك المشكلة نهائيا.

تجدر الإشارة إلى أن “علوش” التابعة لمركز مدينة مرسى مطروح تشهد منذ عدة سنوات تراكما لمياه لا يعلم ما إن كانت جوفية أم مياه صرف صحى ناتجة عن محطة المعالجة القريبة من المنطقة، وهو ما زاد معاناة الأهالى.

وبدأت المشكلة منذ سنوات بعد أن تسربت كميات كبيرة من المياه إلى المنطقة، وحاصرت الأهالى والسكان فى المنطقة التى تبعد نحو 25 كم عن مدينة مرسى مطروح.

فى سياق متصل، التقى اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح مؤخراً وفداً من النقابة العامة للمهن الزراعية، وبحث معه كيفية تطوير الغابة الشجرية، وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها.

وضم الوفد الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للمهن الزراعية، والمهندس عبد الرءوف الجمل، أمين عام صندوق النقابة العامة ورئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة. وتطرق اللقاء كيفية تطوير الغابة الشجرية بمطروح، وتحقيق الاستفادة الحقيقية منها، مع أهميتها البيئية والزراعية، خاصة وأنها تقع بالقرب من «علوش» المتضررة من مشكلة تسرب المياه.

وطالب المحافظ بإيفاد لجنة متخصصة من الإدارة المركزية للتشجير لوضع دراسة فنية ومالية لتشجير 650 فدانا، والمخصصة للغابة الشجرية لاستيعاب كميات أكبر من مياه الصرف الصحى المعالج الناتج من محطة المعالجة.

ومن جانبه، أوضح سيد خليفة، أن التكلفة المالية لتلك التوسعات تتطلب توفير 13 مليون جنيه، مع الحاجة إلى دعم المحافظة لعودة تبعية الغابات الشجرية إلى الإدارة المركزية للتشجير، وليس لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وعودة التمويل المخصص لها بما فيها أجور العمالة ومصروفات التشغيل.