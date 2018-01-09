مطروح تخصص 500 فدان لإقامة مشروع صناعي كوري

معتز محمود التقى اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى شركة img الكورية المكونة من تحالف 6 شركات كورية، وذلك لبحث العرض المقدم من الشركة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 400 إلى 500 فدان لإقامة أكبر مشروع صناعي بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح. واستمع المحافظ لدراسات

معتز محمود



التقى اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية وممثلى شركة img الكورية المكونة من تحالف 6 شركات كورية، وذلك لبحث العرض المقدم من الشركة لتخصيص قطعة أرض بمساحة 400 إلى 500 فدان لإقامة أكبر مشروع صناعي بمنطقة الكيلو 26 شرق مدينة مرسى مطروح.

واستمع المحافظ لدراسات جدوى المشروع، ومكوناته والهدف التنموى من إنشائه، تمهيدًا لدراسة العرض وما يلزم من إجراءات حياله مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ أهمية إقامة مشروعات صناعية على أرض المحافظة تعمل على توفير مزيد من فرص العمل، وتحقق التنمية الشاملة، خاصة مع الطفرة الاستثمارية والسياحية التي تشهدها المحافظة.



حضر الاجتماع السيد الإمام، السكرتير العام، وعلاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، وعدد من مديري المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.