مطروح تخصص 28 مليون جنيه لشراء معدات نظافة

المال ــ خاصكشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، عن تخصيص اعتمادات لشراء 30 معدة نظافة بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هذه المعدات من المقرر أن تكون سيارات قلاب ولوادر كبس وحفار.واشترت محافظة مطروح خلال الأشهر الماضية عددا من السيارات وال

المال ــ خاص

كشف محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، عن تخصيص اعتمادات لشراء 30 معدة نظافة بتكلفة تصل إلى 28 مليون جنيه، خلال العام المالى الحالى، مشيرا إلى أن هذه المعدات من المقرر أن تكون سيارات قلاب ولوادر كبس وحفار.

واشترت محافظة مطروح خلال الأشهر الماضية عددا من السيارات والمعدات؛ لدعم مجالس المدن وإدارة مرور مطروح والحماية المدنية بإجمالى 19 سيارة ومعدة، تشمل سيارات مكبس لنقل القمامة ولودارت وسيارات قلاب ونقل مياه وكسح ونقل حاويات وونش مرور بقيمة إجمالية تصل لنحو 17.5 مليون جنيه.

وقال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن توزيع تلك المعدات على مدن المحافظة المختلفة يتم بناء على احتياجاتها، لافتا إلى أنه تم دعم مدينتى برانى والعلمين بعدد 2 لودر2م بإجمالى 3.2 مليون جنيه، وشراء مهمات إطفاء للحماية المدنية بإجمالى 2.2 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى دعم مجلس مدينة مرسى مطروح بحفار بإجمالى 2.5 مليون جنيه ودعم مدينة سيوة بعدد 2 سيارة قلاب 10م 3 ودعم مدينة الحمام بسيارة قلاب 10م 3 بإجمالى 2.4 مليون جنيه، كما تم دعم مجلس مدينة مرسى مطروح بـ4 سيارات 34 نقل قلاب و2 سيارة مجهزة بمكبس قمامة، ودعم مدينة برانى والضبعة بسيارة لكل مدينة بإجمالى 3.8 مليون جنيه، والضبعة بسيارة نقل حاويات بتكلفة 1.2 مليون جنيه، ومدينة العلمين بسيارة 34 نقل كسح بإجمالى 400 ألف جنيه، ومدينة النجيلة لودر 1 م3 بتكلفة 800 ألف جنيه، ومرور مطروح بعدد 2 سيارة مجهزة ونش بتكلفة مليون جنيه.