مطروح تخصص 194 فداناً لـ 9 مشروعات استثمارية

معتز محمود انتهت محافظة مطروح من إجراءات تخصيص أراضى عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى عدة مراكز من المحافظة. فى هذا الصدد قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن عدد المشروعات يصل إلى 9، وتتنوع بين الأنشطة الخدمية والصناعية والسياحية، وستقام على مساحة نحو 194 فدانًا، مع الحفاظ على التنوع و

معتز محمود

انتهت محافظة مطروح من إجراءات تخصيص أراضى عدد من المشروعات الاستثمارية الجديدة فى عدة مراكز من المحافظة.

فى هذا الصدد قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، إن عدد المشروعات يصل إلى 9، وتتنوع بين الأنشطة الخدمية والصناعية والسياحية، وستقام على مساحة نحو 194 فدانًا، مع الحفاظ على التنوع والتوازن فى إقامة تلك المشروعات بين مدن المحافظة.

وحذر أبو زيد المستثمرين ورجال الأعمال قبل توقيع عقود تلك المشروعات من مغبّة عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية والانتهاء من مشروعاتهم وفقًا لما يتم الاتفاق عليه.

وأضاف أنه سيقوم بملاحقة المستثمرين ومتابعتهم بشكل دورى لمتابعة عمليات التنفيذ، مشددًا على أنه لم يتم منح تلك الأراضى لتسقيعها، وإنما لاستخدامها والاستفادة بها فى إنشاء المشروعات الجديدة.

وشدد محافظ مطروح على أنه فور استخراج تراخيص المشروعات يبدأ احتساب الوقت لمراجعة مدى الالتزام بالمشروعات التى تم توقيع العقود معهم، لحين الانتهاء من تنفيذها وتحقيق المستهدف منها.

ووقّعت محافظة مطروح عقود 9 مشروعات استثمارية متنوعة، وتشمل تلك العقود عقد مشروع سياحى بمدينة الضبعة مع شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية على مساحة 154 فدانًا وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 1,2 مليار جنيه.

كما وقّعت المحافظة عقد مشروع سياحى آخر مع شركة إعلام للهندسة والتجارة بمدينة الحمام على مساحة 9 فدادين، وبتكلفة استثمارية تبلغ نحو 240 مليون جنيه، فضلًا عن توقيع عقد آخر بمدينة الحمام لإنشاء مشروع خدمى تعليمى لإقامة مدرسة (أجيال) بتكلفة 24 مليون جنيه على مساحة فدانين.

ووقعت كذلك مع الشركة الدولية للتجارة والتسويق والتوكيلات التجارية (إيتامكو) عقدًا لإنشاء مشروع خدمى بمدينة مرسى مطروح لإقامة مركز خدمة سيارات بتكلفة استثمارية 250 مليونًا على مساحة 5 فدادين.

وفى مركز ومدينة سيوة وقعت المحافظة عقود 5 مشروعات صناعية وبيئية أخرى كان أولها مع شركة الحياة للتصنيع والتنمية بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 7 فدادين لتوسعة مصنع الشركة، والثانى مع شركة كيان لإقامة مشروع صناعى بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 5 فدادين.

ووقّعت المحافظة ثالث عقود المشروعات الاستثمارية بسيوة مع شركة أكوا فسيتا بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه على مساحة فدانين لإقامة مصنع تعبئة مياه، ووقعت شركة مناف العقد الرابع بتكلفة استثمارية 120 مليون جنيه على مساحة 5 فدادين، فى حين تضمّن المشروع الخامس بسيوة مشروع مصنع مياه أيضًا مع شركة مانيفا لتعبئة المياه بتكلفة استثمارية 80 مليون جنيه على مساحة 2,5 فدان.

كما وقعت المحافظة عقدًا صناعيًّا مع شركة القطارة للمناجم والملاحات بتكلفة استثمارية 60 مليون جنيه على مساحة 3,2 فدان.

من جانبه كشف الحسين أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار الجديد بمحافظة مطروح، لـ«المال»، أن هناك عددًا من المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تتم دراستها الآن، بخلاف تلك التى تم توقيع عقودها، رافضًا الإفصاح عنها فى الوقت الراهن لحين الانتهاء من الدراسات الخاصة بها.

وأضاف مدير عام إدارة الاستثمار بمحافظة مطروح أن العقود التى تم التوقيع عليها تصل تكلفتها إلى مليارى جنيه، وتتنوع ما بين سياحية وصناعية وخدمية، وتعد تتويجًا للتسهيلات التى تقدمها إدارة الاستثمار، وتطبيق نظام الشباك الواحد.

فيما كشف عادل أبو الغيط، المستشار القانونى لشركة مانيفا لتعبئة المياه، لـ«المال»، أن الشركة ستضخ استثمارات تصل إلى 80 مليون جنيه فى مشروعها الجديد لتعبئة المياه بمحافظة مطروح.

وأكد أن الشركة حاليًّا فى مرحلة استخراج التراخيص التخصصية والتصاريح التى يتطلبها تشغيل المصنع، لافتًا إلى أن الشركة تفاضل بين عروض أوروبية لشراء خطوط الإنتاج للمصنع.

وأضاف أن الشركة تعمل فى عدة مشروعات، لكن هذا الاستثمار هو الأول لها بمطروح.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع عقود تلك المشروعات يعد استكمالًا لنتائج مؤتمر مطروح الاقتصادى الدولى الأول الذى عُقد فى أكتوبر عام 2015، والذى نجح فى تحقيق معادلة استثمارية جديدة على أرض مصر من خلال التطبيق الحقيقى لمنظومة الشباك الواحد والتيسير على المستثمرين.

ووقعت المحافظة فى أعقاب المؤتمر بعدة أشهر عقود 18 مشروعًا استثماريًّا بتكلفة 120 مليار جنيه، وبدأ التنفيذ الفعلى لعدد 11 مشروعًا منها بتكلفة 22 مليار جنيه.