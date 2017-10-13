مطروح تخاطب التخطيط لتوفير دعم لخطتها الاستثمارية

محمد السيد : مخطط تنفيذ 90 مشروع رصف خلال العام الحاليمعتز محمودخاطبت محافظة مطروح وزارة التخطيط لتوفير دعم إضافى للخطة الاستثمارية للمحافظة العام المالى الحالى لتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتستهدف المحافظة من زيادة الاعتمادات المالية توفير موارد لشراء معدات

محمد السيد : مخطط تنفيذ 90 مشروع رصف خلال العام الحالي









معتز محمود

خاطبت محافظة مطروح وزارة التخطيط لتوفير دعم إضافى للخطة الاستثمارية للمحافظة العام المالى الحالى لتطوير الخدمات المقدَّمة للمواطنين.





وتستهدف المحافظة من زيادة الاعتمادات المالية توفير موارد لشراء معدات لقطاع الإطفاء والمرور، بما فى ذلك شراء كاميرات المراقبة وشراء أحدث سيارات الإطفاء والكشف عن المفرقعات.

فى سياق متصل أكد محمد السيد، مدير عام التخطيط والمتابعة بمحافظة مطروح، لـ”المال”، أن المحافظة تسعى لتنفيذ عدة مشروعات لرصف الطرق خلال العام المالى الحالى، تتجاوز 90 مشروعًا فى أماكن متفرقة.

وأضاف السيد أن هناك جهودًا يبذلها محافظ مطروح في دعم الخطة الاستثمارية بمخاطبة وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بدعم خطة 2017/ 2018 بــ23 مليون جنيه إضافية.

وأشار إلى أن أبرز القطاعات التى ستستفيد بزيادة هذه الخطة هو قطاع المطافئ والمرور لشراء أحدث كاميرات المراقبة وأحدث سيارات الإطفاء والكشف عن المفرقعات.

وأوضح مدير عام التخطيط أن إجمالي الخطة الاستثمارية 2017/ 2018 حتى تاريخه بعد تدخل محافظ مطروح لرفع سقف الخطة، وصل إلى 700 مليون جنيه.