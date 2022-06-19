«مطروح» تحصر 319 أصلا مملوكا للدولة تمهيداً لاستغلالها

حددت لجنة حصر الأصول غير المستغلة للدولة فى محافظة مطروح نحو 319 أصلا وفقاً لآخر حصر قبل أيام، بحسب ما صرح به اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مضيفًا أن أعمال الحصر تبدأ من داخل عاصمة المحافظة فى البداية ثم باقى المدن والقرى بالتتابع.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن أجهزة محافظة مطروح كانت قد أرسلت فى وقت سابق قائمة تضم 317 أصلا غير مستغل تم حصرها على مستوى مراكز المحافظة الثمانية إلى منظومة حوكمة الأصول المملوكة للدولة، لافتًا إلى أنه خلال الأيام الماضية تم حصر أصلين آخرين وإضافتهما، وتابع أن لجنة مشكلة بقرار من رئيس الوزراء ستدرس موقف تلك الأصول.



ولفت محافظ مطروح إلى إصدار قرار بتشكيل لجنة لحصر الأصول غير المستغلة، مشيراً إلى أنه يتم إدراج كل الأصول على قاعدة بيانات جغرافية مدعمة بالمساحات والإحداثيات والأسماء والعنواين وموقفها القانونى.



كان اللواء أشرف مصطفى إبراهيم، سكرتير عام محافظة مطروح، قد عقد قبل أشهر اجتماعاً مع رؤساء مراكز المدن والإدارات المختصة لعرض كل المنشآت التى تم حصرها ورصد المبانى والعمارات الحكومية والأصول غير المستغلة لدراسة مدى جاهزيتها حالياً ومدى إمكانية الاستفادة الحالية منها، ووضع مقترحات الاستغلال الأمثل للمبانى لتعزيز الاستفادة منها بما يحقق المنفعة العامة والحفاظ على الصالح العام وخدمة المواطن.



المال – خاص