«مطروح» تحصر المساحات الواقعة تحت ولايتها لطرحها على المستثمرين

قررت محافظة مطروح طرح جميع قطع الأراضى الواقعة تحت ولايتها، لها كفرص استثمارية على رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين فى استخدامها.

قالت مصادر مُطلعة لـ«المال» إن لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد صباح مستشار الاستثمار بالمحافظة أنهت استعداداتها لعرض جميع قطع الأراضى والفرص الاستثمارية على المستثمرين فى الأيام المقبلة.وأضافت المصادر أن لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ستعقد مؤتمرا تدعو خلاله المستثمرين ورجال الأعمال ومناقشتهم فى الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطع الأراضى التى تخضع لولايتها وأنشطة الاستخدام المتعلقة بتلك الأراضى.

وأشارت إلى أن لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة ستقوم بعرض الإجراءات الواجب مراعاتها فى استخدامات تلك الأراضى والفرص الاستثمارية المتاحة بكل منها.

وأوضحت أن توجه لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة لفتح قناة اتصال مع رجال الأعمال والمستثمرين جاء بناء على تكليف من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وذلك ضمن الجهود الرامية لتشجيع ودفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وأوضحت أن المؤتمر الذى تعقده لجنة ترويج المشروعات الاستثمارية بالمحافظة مع المستثمرين سيكون فرصة لمناقشة وتبادل الآراء الاقتصادية وفق القوانين والضوابط الاستثمارية من أجل تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة نحو مستقبل أفضل.

وبدأت محافظة مطروح منذ ما يزيد عن عام إجراء حصر شامل لجميع المشروعات الاستثمارية المتعثرة فى نطاق المحافظة ومراكز المدن التابعة لها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركات والمستثمرين غير الملتزمين ببنود التعاقدات بين المحافظة والجهاز الحكومى بالدولة وبينهم، والتعرف على جميع المشروعات المتعثرة ومساعدتهم بحل مشاكلهم وفى الخروج من الأزمات التى تلاحقهم، طبقا للوائح والقوانين المعمول بها. وبالتزامن مع ذلك قامت الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة مطروح، خلال الفترة الماضية بحصر جميع العقارات التى تم تخصيصها سابقا وتغيير الغرض المخصصة من أجله ولم يتم الانتهاء من الموقف التنفيذى لها.