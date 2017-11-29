مطروح تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

معتز محموداحتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، والمهندس علاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.تناولت كلمة مديرية الأوقاف بمطروح ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه

معتز محمود

احتفلت محافظة مطروح بذكرى المولد النبوي الشريف بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح نائبا عن السيد رئيس الجمهورية، والمهندس علاء عبدالشكور السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والدينية بالمحافظة.

تناولت كلمة مديرية الأوقاف بمطروح ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف رباه ربه فأحسن خلقه، وغيرت سيرته العطرة مجرى الحياة الإنسانية بأخلاقه وعفته من الظلام إلى النور، ومن الجهل إلى العلم والبصيرة التي أضاءت الدنيا كلها، فعامل أعداءه من الكافرين والمنافقين.

وأضاف أن الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم هي ضرورة التمسك الدائم بالأخلاق النبوية في حياتنا والاستفادة منها.

وفى نهاية كلمته أكد وكيل مديرية الأوقاف أهمية التعاون والتماسك من أجل رفع شأن الأمة الإسلامية والإعلاء من قدرها ودوام الأمن والسلام.

وقدم محافظ مطروح تهنئة السيد رئيس الجمهورية لأهالي مطروح بهذه المناسبة العطرة داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على شعب مطروح بالخير واليمن والبركات.