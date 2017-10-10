مطروح تتلقى طلبات راغبى الاشتراك بحفل الزفاف الجماعى

معتز محمود صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على إقامة حفل الزفاف الجماعى بالمحافظة لعام 2017، خلال شهر ديسمبر المقبل، كتقليد سنوى حرصت عليه، وذلك لمساعدة الشباب على تكاليف الزواج بدون تحمل أية مصروفات أو رسوم تيسيرًا عليهم. وأكد…

معتز محمود

صدق اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، على إقامة حفل الزفاف الجماعى بالمحافظة لعام 2017، خلال شهر ديسمبر المقبل، كتقليد سنوى حرصت عليه، وذلك لمساعدة الشباب على تكاليف الزواج بدون تحمل أية مصروفات أو رسوم تيسيرًا عليهم.

وأكد المحافظ أنه تعطى الأولوية للمتقدمين من أبناء المحافظة من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الظروف الإنسانية الصعبة.

وأوضحت صباح توفيق، مدير عام إدارة السياحة بالمحافظة، أنه بدأ -أمس الإثنين- ولمدة شهر كامل تلقى الطلبات الراغبين فى الاشتراك فى حفل الزفاف الجماعى ممن تنطبق عليهم الشروط عن طريق تقديم طلب باسم السكرتير العام بالمحافظة، يوضح فيه حالة المتقدم حديث الزواج أو يرغب فى عقد القرآن وصورة عقد الزواج للمتزوجين حديثاً، وصورة من البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد للعروسين مع مراعاة إحضار أصول المستندات عند التقديم للإطلاع عليها.

وأشارت إلى أن شروط التقدم: أن يكون الزوجين أو أحدهما من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها على أن تعطى الأولوية لأبناء المحافظة، وأن يكون عقد القرآن حديث ولا يكون قد مضى عليه أكثر من 3 أشهر، وإلا يكون قد سبق له الاشتراك فى الأعوام السابقة فى الزفاف الجماعى.

من جانبه، أكد علاء أبو زيد محافظ مطروح، أنه سيتم تقديم هدايا عينية مادية للعرائس المشاركين بحضور أهالي العرائس والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة بالزفاف الجماعي.

وأضاف المحافظ على اهتمامه ورعايته لأبنائها الشباب المحافظة، وحثهم علي ترسيخ حب الوطن بين الأجيال القادمة في مصرنا الجديدة.