مطروح تتطلع للاستفادة من كورنيش مدينة السلوم

تتطلع لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية في محافظة مطروح لتعظيم الاستفادة من بعض الأصول المملوكة للمحافظة وخاصة على الساحل فى مدينة السلوم، وذلك ضمن عدد من المشروعات التى تم طرحها قبل يومين فى لقاء ضم عدد من المستثمرين بمبنى المحافظة .

وأعدت لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية في مطروح مخططا للاستفادة من قطع الأراضى التى تحت ولاية المحافظة على حرم شاطئ مدينة السلوم الحدودية لإقامة عدد من المشروعات السياحية عبر طرحها على المستثمرين الراغبين فى الدخول إليها .

حددت اللجنة قطعة الأرض تبلغ مساحتها 3251.4 م ٢ و يقع مقرها بشارع الكورنيش بمدينة السلوم فى حرم الشاطئ وذلك لإقامة مول تجاري وأجنحة فندقية كاستخدام سياحى .

وحددت اللجنة المشروع المقترح كون أن الأرض تقع تلك الأرض داخل حيز التخطيط العمرانى وكاملة المرافق عبر نظام التعاقد المقترح مشاركة مع القطاع الخاص وذلك وفقاً لنظام التعاقد مع المستثمرين كترخيص بالانتفاع وذلك وفقاً لقانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

كما حددت لجنه الترويج للمشروعات الاستثمارية في محافظة مطروح قطعة أرض آخرى تبلغ مساحتها 17940.6 م2 كاستخدام سياحى – سكنى و يقع مقرها بشارع الكورنيش بمدينة السلوم فى حرم الشاطئ وذلك لإقامة فندق سياحي عالمي علي طراز حديث .

وحددت اللجنة المشروع المقترح كون أن الأرض تقع تلك الأرض داخل حيز التخطيط العمرانى وكاملة المرافق وذلك وفقاً لنظام التعاقد مع المستثمرين كترخيص بالانتفاع وذلك وفقاً لقانون تنظيم الاستثمار رقم 72 لسنة 2017

وعلمت ” المال ” أنه تم وضع سعر استرشادى للمتر فى المشروعين يبلغ 2000 جنيه ، وذلك حتى يتمكن المستثمرين الراغبين فى الدخول لتلك المشروعات من إعداد دراسات الجدوى اللازمة .

وتمثل محافظة مطروح نحو سدس مساحة مصر وثاني أكبر محافظات مصر مساحةً، كما أنها تذخر بالعديد من المقومات والإمكانيات التنموية الاستثمارية والسياحية، بالإضافة إلى الثروات المعدنية و البترولية والصناعية والزراعية وغيرها.

وتسعى لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية في محافظة مطروح إلى تنفيذ تنمية مستدامة واعية تحفظ للأجيال القادمة حقها بأسلوب علمي وعملي من خلال إقامة قاعدة بيانات وتوفير المعلومات الكاملة والصورة الواضحة للإمكانيات والموارد المتاحة وذلك مع طرح فرص ذات قيمة اقتصادية عالية تحظى بقناعة المستثمرين وتتوافق مع أهدافهم .

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة مطروح نظمت يوم الخميس الماضى مؤتمرا موسعا لعرض الفرص الاستثمارية بالمحافظة ، برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبحضور اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام والمستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمارى ورئيس لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة و أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب و الشيوخ بمطروح والمهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية و الدكتورة أمانى صبرى مدير مكتب الاستثمار بمطروح بالهيئة العامة للاستثمار ومحمد بكر حواش عضو الهيئة العامة للاستثمار وحمدى عبيد مدير عام الاستثمار بالمحافظة والمهندس حسام صالح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ، وحضور كبيرا من المستثمرين ورجال الأعمال بمصر وخارجها بما يقرب من ٢٠٠ مشارك.

تم خلال المؤتمر عرض فيديو حول إجراءات المحافظة والإمكانيات والموارد المتنوعة بالمحافظة وجهود حصر كافة الفرص الاستثمارية المتاحة من خلال لجنة الترويج للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة برئاسة المستشار محمد بكر صباح المستشار القانونى والاستثمار بالمحافظة ، وبمشاركة كافة الهيئات والجهات المعنية.