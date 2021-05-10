مطروح تتسلم 12 مدرسة جديدة بتكلفة 220 مليون وجار إنشاء 13 أخرى

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الاثنين مع المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح المشروعات المنفذة والجارية وموقف التنفيذ لتوفير مزيد من المشروعات الخدمية و التنموية لأهالي مطروح خاصة فى قطاع المنشآت التعليمية والصحية



وأكد المهندس حسن سلامة مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه تم تسليم عدد 12 مدرسة بجميع مدن المحافظة بتكلفة 220 مليون ، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة وصيانة بتكلفة 25 مليون جنيه ،مع تطوير أعمال بأكثر من 25 مدرسة على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه جارى العمل فى انشاء عدد 13 مدرسة بمدن المحافظة والإعداد لدخولها العام الدراسى القادم بما يخدم العملية التعليمية ويقلل نسبة الكثافة بالمناطق المستهدفة .

اتى ذلك بالإضافة إلى الحرص على جودة المنشآت التعليمية وتوفير نوعية متميز ة من التعليم كالتعليم اليابانى والرسمى المتميز للغات للطلاب بمدن المحافظة وهى مدارس : ( مدرسة حدائق مطروح التجريبية ، والمدرسة اليابانية بالكيلو 7 ، ومدرسة سعد بن أبى وقاص بقرية المثانى بالنجيلة، ومدرسة زاوية الأخوان ،مدرسة وادى أبوسمره بالضبعة ،ومدرسة بق بق بالسلوم ، ومدرسة مشندت بسيوة ، ومدرسة الفاروق عمر ،مدرسة على بن أبي طالب ،ومدرسة أبوعبيدة بن الجراح بالحمام ، ومدرسة العلمين الثانوية ،ومدرسة العلمين التجريبية المتميزة ،ومدرسة أولاد يحيى تعليم أساسى ببرانى،بالإضافة إلى أعمال إنشاء مبنى الإدارة التعليمية بمرسى مطروح



مشيراً إلى أنه جارى إعداد وطرح أكثر من 10 مشروعات ابتداء من العام المالى الجديد، وتم طرح أعمال الصيانة للعام المالى الجديد ، والتنسيق مع التربية والتعليم لخطة الصيانة الحالية وللعام الدراسى القادم

وأشار مدير عام الابنية التعليمية بمطروح انه بالإضافة إلى المنشآت التعلمية فان فرع الهيئة يقوم باقامة وانشاء عدد من المراكز الصحية بمبادرة حياة كريمة بعدد من القرى بالمحافظة وهى :الوحدة الصحية بسيدنا هود ، والوحدة الصحية برأس الحكمة ،والوحدة الصحية بسيدى حنيش ،وجارى العمل بأبو ميلاد والظافر ببرانى بتكلفة نحو 7 مليون جنيه لكل وحدة صحية

وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء امس الاحد يرافقه اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام جهود مركز ومدينة مرسى مطروح فى اعمال الرش والتطهير والتعقيم بشارع الاسكندرية فى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، موجهاً بعمل خطة لأعمال التطهير بجميع الشوارع بوسط المدينة خاصة بالشوارع التجارية والأسواكما وجه محافظ مطروح بمتابعة إلتزام المواطنين بارتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمنشأت والأسواق والمحلات ،مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير بجميع مراكز ومدن المحافظة ،مع توفير المعدات والمواد اللازمة للتطهير حفاظا على صحة المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا



كما تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء امس الاحد تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باغلاق المحلات والمولات التجارية والكافيهات في التاسعة مساء فى اطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

وتم ذلك بالتعاون بين جميع مدن المحافظة بالتعاون مع مديرية امن مطروح وأقسام الشرطة بالمدن لتنفيذ اغلاق المحلات في موعدها المحدد وسط استجابة ووعى اصحاب المحلات التجارية بمطروح.

وقام اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح يرافقه رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح وشرطة المرافق بجولة ميدانية بشوارع وسط المدينة ومتابعة الالتزام بإغلاق المحلات والكافيهات والكافتيريات مع المرور للتاكيد على منع أى تجاوزات والخروج على الارصفة والتعدى على حق المشاه