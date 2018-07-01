مطروح تتسلم أول ونش إطفاء في مصر بارتفاع 55 مترا

معتز محمود شهد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وصول أول وأحدث ونش إنقاذ وإطفاء إيطالي الصنع بتكلفة 20 مليون جنيه ويصل امتداده إلى 55 مترا. واستمع محافظ مطروح ومدير الأمن…

معتز محمود

شهد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، واللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن مطروح، وصول أول وأحدث ونش إنقاذ وإطفاء إيطالي الصنع بتكلفة 20 مليون جنيه ويصل امتداده إلى 55 مترا.

واستمع محافظ مطروح ومدير الأمن إلى شرح حول المعدة الحديثة الأولى فى مصر من حيث تقنيات التصنيع والارتفاع الذي يصل امتداده إلى 55 مترا، ما يسهل عمليات الإطفاء أو الإنقاذ السريع سواء في الحرائق والأماكن المرتفعة أو الكوارث الطبيعية كالسيول والعمل على مساعدة عمليات اسعاف المصابين ونقلهم من خلال نقالة إليكترونية مع إمكانيه التوجيه بـ360 درجة، وبدرجة حساسية إلكترونية عالية لعدم الاصطدام بأي حوائط.

كما تم تدريب 4 ضباط بإدارة الحماية المدنية بمطروح لمدة أسبوع بإيطاليا على إمكانية تشغيل وصيانة المعدة الجديدة، مع وصول أحد الخبراء بالشركة المصنعة لتدريب المزيد من الأفراد بمطروح.

من ناحية أخرى، وجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، بضرورة الحفاظ على المعدة الجديدة مع توفير الصيانة اللازمة لها مع التصديق على مبلغ مليونى جنيه لتوفير الصيانة وقطع الغيار اللازمة.

وأشاد محافظ مطروح بجهود رجال الحماية المدنية ودورهم فى عمليات الانقاذ بمطروح خاصة خلال موسم الصيف السياحى مع تأكيد تواجدهم بالشواطى وتدريب الغطاسين والمنقذيين وسرعة إنقاذ أى غرقى أو التعامل مع أي حالة طوارىء بالشواطى أو حرائق بالمدينة.