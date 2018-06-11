مطروح تتأهب لافتتاح شارعى الإسكندرية والكورنيش بعد تطويرهما

معتز محمودتتأهب محافظة مطروح لافتتاح أعمال تطوير شارع الإسكندرية والذى يعد أحد أهم شوارع المحافظة وأكثرها حيوية.وكشفت مصادر من المحافظة أنه من المقرر أن يتم غدا الثلاثاء افتتاح ما تم تنفيذه من اعمال تطوير وتجميل بشارعى الإسكندرية وكورنيش مدينة مرسى مطروح استعدادا للموسم الصيفى الذى من المقرر أن

معتز محمود

تتأهب محافظة مطروح لافتتاح أعمال تطوير شارع الإسكندرية والذى يعد أحد أهم شوارع المحافظة وأكثرها حيوية.

وكشفت مصادر من المحافظة أنه من المقرر أن يتم غدا الثلاثاء افتتاح ما تم تنفيذه من اعمال تطوير وتجميل بشارعى الإسكندرية وكورنيش مدينة مرسى مطروح استعدادا للموسم الصيفى الذى من المقرر أن ينطلق مع عيد الفطر المبارك.

وأشاروا الى أنه تم البدء فى إزالة الأتربة بعد إنهاء أعمال الرصف وتركيب البلدورات، والعمل على تغطية بلاعات شنايش صرف مياه المطر التى تم تنفيذها مؤخرا، مع إزالة التعديات على الشارع ومراجعة الإنارة الجمالية للأعمدة والبلدوات المضيئة بشارعى الإسكندرية وكورنيش المدينة.

ويعتمد عدد لا بأس به من سكان مطروح على موسم الصيف السياحى كأهم مصادر الدخل مع سعى المحافظة لجذب مزيد من حركة السياحة للمحافظة.

وفى هذا السياق تسعى المحافظة لتذليل كل العقبات التى قد تؤثر على الموسم الصيفى وفى مقدمتها كفاءة الخدمات والمرافق كتوافر الكهرباء أو مياه الشرب.

